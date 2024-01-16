«Норвич» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

Ставки букмекеров
«Норвич» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 2.6. На успех «Вест Бромвича» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65, в то время как ничья стоит 3.35.
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20 января 2024, 18:00
суббота
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.93. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.87. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Норвич» идет за пределами первой десятки, а именно на 11 месте с набранными в активе 38 баллами. Тем не менее, команда имеет шансы подняться в зону плей-офф, если начнет стабильно побеждать. Коллектив отстает от нынешнего соперника на семь пунктов, а победа может практически в половину сократить расстояния. Два последних поединка «Норвича» завершились выездной победой над «Халлом» (2:1) и ничьей с «Бристоль Роверс» (1:1) в кубке ФА.
«Вест Бромвич» имеет более благоприятную ситуацию и уже находится на пятом месте в зоне плей-офф. Команда набрала 45 очков и на целых пять пунктов опережает двух ближайших конкурентов. Чтобы не растерять такой запас, гостям нужно набирать очки в матче с принципиальным и мотивированным соперником. В прошлом туре «Вест Бромвич» крупно обыграл «Блэкберн» (4:1), а ранее с тем же счетом в кубке ФА одолел «Алдершот Таун» (4:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Норвича» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вест Бромвич» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Норвич» проиграл три из пяти поединков «Вест Бромвичу» за последнее время
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Вест Бромвич» имеет преимущество в личных встречах и в целом выглядит убедительнее. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.