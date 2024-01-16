«Норвич» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

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вчера, 10:51

Ставки букмекеров

«Норвич» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 2.6. На успех «Вест Бромвича» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65, в то время как ничья стоит 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.93. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.87. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Норвич» идет за пределами первой десятки, а именно на 11 месте с набранными в активе 38 баллами. Тем не менее, команда имеет шансы подняться в зону плей-офф, если начнет стабильно побеждать. Коллектив отстает от нынешнего соперника на семь пунктов, а победа может практически в половину сократить расстояния. Два последних поединка «Норвича» завершились выездной победой над «Халлом» (2:1) и ничьей с «Бристоль Роверс» (1:1) в кубке ФА .

«Вест Бромвич» имеет более благоприятную ситуацию и уже находится на пятом месте в зоне плей-офф. Команда набрала 45 очков и на целых пять пунктов опережает двух ближайших конкурентов. Чтобы не растерять такой запас, гостям нужно набирать очки в матче с принципиальным и мотивированным соперником. В прошлом туре «Вест Бромвич» крупно обыграл «Блэкберн» (4:1), а ранее с тем же счетом в кубке ФА одолел «Алдершот Таун» (4:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Норвича» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вест Бромвич» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Норвич» проиграл три из пяти поединков «Вест Бромвичу» за последнее время

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вест Бромвич» имеет преимущество в личных встречах и в целом выглядит убедительнее. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.