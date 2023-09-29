«Ноттингем Форест» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2023)

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вчера, 18:48

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров минимальным фаворитом считается «Брентфорд», поставить на который модно по коэффициенту 2.65. На успех «Ноттингем Форест» можно сделать ставку за 2.8, а ничейный исход котируется по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ноттингем Форест» на старте сезона смог набрать всего семь очков и вряд ли сможет конкурировать за высокие места. Коллектив опережает нынешнего соперника на один пункт и постарается как минимум не пропустить его вперед. В случае победы команда сможет еще выше подняться по турнирной таблице. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились поражением от «Манчестер Сити» (0:2) и ничьей с «Бернли» (1:1).

«Брентфорд» редко выигрывает в последнее время, но болельщики испытывают надежду, что ситуация улучшится. Клуб набрал шесть очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В поединке с примерно равным соперником гостям очень важно не проиграть и набрать очки, чтобы поверить в собственные силы на дальнейшие поединки. В прошлом туре «Брентфорд» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Ноттингем Форест» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брентфорд» выиграл лишь один матч из десяти последних в основное время во всех турнирах

«Ноттингем Форест» не может обыграть четыре матча подряд «Брентфорд»

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.