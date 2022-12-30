«Ноттингем Форест» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (01.01.2023)

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вчера, 22:17

Ставки букмекеров

«Челси» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.63. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 5.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.9.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.98. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Ноттингем Форест» после провала на старте сезона АПЛ пытается исправить ситуацию и даже набирает очки, но все еще не покинул зону вылета. Сейчас коллектив занимает предпоследнее место с 13 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В предстоящем матче хозяевам очень важно забить первыми и тогда у них появятся шансы забрать очки у лондонского клуба. В прошлом туре «Ноттингем Форест» уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:3), а ранее без проблем обыграл «Блэкберн» в кубке Английской Лиги (4:1).

«Челси» провел ужасный ноябрь и потерял очень много очков в чемпионате, а также лишился места в кубке Английской Лиги. Команда опустилась на восьмое место с 24 баллами, и чтобы вернуть утраченные позиции, ей необходимо побеждать в следующих матчах и надеяться на осечки прямых конкурентов. Два последних матча «Челси» завершились победой над «Борнмутом» в чемпионате (2:0) и поражением в товарищеской встрече с «Астон Виллой» (0:1).

Информация для ставок

«Челси» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» не знает поражений уже пять матчей подряд на своем поле

«Челси» выиграл семь последних поединков подряд у «Ноттингем Форест»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.9.