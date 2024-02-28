«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч кубка ФА (24.02.2024)

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сегодня, 11:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.32. Победа «лесников» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ноттингем Форест» старается выживать в АПЛ , где идет на 17 месте с 24 баллами, но имеет преимущество перед зоной вылета в четыре пункта. В кубке ФА коллектив добрался до хорошей стадии 1/8 финала и рассчитывает побороться за выход дальше. Нынешний соперник играет не так стабильно, поэтому настроиться на один поединок хозяевам вполне по силам, да и букмекеры не до конца уверены в победе «красных дьяволов». Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились поражением на выезде от «Астон Виллы» (2:4) и победой с «Вест Хэмом» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» очень хочет трофей и в этом году клубу светит лишь кубок ФА . В АПЛ у коллектива дела идут неважно, ведь шестое место даже сложно оправдать, а из Лиги чемпионов команда вылетела с последнего места. На бумаге гости имеют преимущество перед «лесниками», но недооценивать соперника нельзя, иначе можно поплатиться и этим турнирном. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Фулхэму» (1:2), а ранее одолел на выезде «Лутон Таун» (2:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» выиграл лишь два матча на своем поле из десяти последних

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выглядит лучше «Ноттингем Форест» на этом отрезке сезона, и имеет большие шансы забить в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.32.