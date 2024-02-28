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«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч кубка ФА (24.02.2024)

сегодня, 11:01
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.32. Победа «лесников» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ноттингем Форест» старается выживать в АПЛ, где идет на 17 месте с 24 баллами, но имеет преимущество перед зоной вылета в четыре пункта. В кубке ФА коллектив добрался до хорошей стадии 1/8 финала и рассчитывает побороться за выход дальше. Нынешний соперник играет не так стабильно, поэтому настроиться на один поединок хозяевам вполне по силам, да и букмекеры не до конца уверены в победе «красных дьяволов». Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились поражением на выезде от «Астон Виллы» (2:4) и победой с «Вест Хэмом» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» очень хочет трофей и в этом году клубу светит лишь кубок ФА. В АПЛ у коллектива дела идут неважно, ведь шестое место даже сложно оправдать, а из Лиги чемпионов команда вылетела с последнего места. На бумаге гости имеют преимущество перед «лесниками», но недооценивать соперника нельзя, иначе можно поплатиться и этим турнирном. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Фулхэму» (1:2), а ранее одолел на выезде «Лутон Таун» (2:1).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ноттингем Форест» выиграл лишь два матча на своем поле из десяти последних
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выглядит лучше «Ноттингем Форест» на этом отрезке сезона, и имеет большие шансы забить в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.32.

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Все комментарии
he64dzfcp56g
he64dzfcp56g
сегодня в 13:23
“Ноттингем” может преподнести сюрприз. Думаю, что будет низовой матч, но возможно и обменяются голами.
a4yffh2h3em2
a4yffh2h3em2
сегодня в 13:22
Ожидаю напряженного поединка. Фаворитом считаю “Ман Юнайтед”.
7q7qcbmxcybh
7q7qcbmxcybh
сегодня в 13:21
Есть вероятность, что обе команды забьют хотя бы по голу.
u9z8f7jttzv5
u9z8f7jttzv5
сегодня в 13:20
Считаю, что матч между “Ноттингем Форест” и “Манчестер Юнайтед” закончится победой “Манчестер Юнайтед”.
8pp3phcjxmn7
8pp3phcjxmn7
сегодня в 11:32
Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед на постоянной основе бились друг с дружкой под эгидой разных турниров в последние годы. Например, таких личных рандеву насчитывается аж 6 за период конца 2022 - завершения 2023 гг. И в 5-ти матчах из данного числа нападению "красных дьяволов" не составило особого труда неоднократно разобраться с тылами "лесников" - в результате итогов: 2:3, 0:2, 0:2, 0:3 и 0:3. В связи с чем жду и здесь вполне предсказуемые 2 точных удара со стороны наступления манкунианцев, за классный коэффициент.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:05
Учитывая , что это всё таки Кубок - поставлю осторожно - Ф2(0).
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