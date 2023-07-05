«Нью-Йорк Сити» — «Шарлотт». Прогноз на матч МЛС (06.07.2023)

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вчера, 10:54

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. Рискнуть на триумф гостей можно за 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Нью-Йорк Сити» не показывает отличных результатов и находится совсем недалеко от зоны плей-офф. В активе команды 24 балла, и она уступает нынешнему сопернику только по дополнительным характеристикам, а отставание от девятой позиции составляет два пункта. В предстоящей встрече в случае победы, коллектив сможет отцепить прямого конкурента за место в плей-офф, а возможно и подняться на девятую позицию, в случае поражения «Монреаля». Два последних матча «Нью-Йорк Сити» завершились выездной победой над «Монреалем» (1:0) и ничьей с «Портленд Тимберс» (1:1).

«Шарлотт» находится в очень похожей ситуации со своим соперником и старается не уступать в борьбе за место в плей-офф. Команда не имеет отрыва по очкам от «Нью-Йорк Сити», поэтому на выезде ей очень важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре МЛС «Шарлотт» не смог поразить ворота «Монреаля», равно как и сохранил свои в неприкосновенности (0:0), а ранее завершил матч результативной ничьей с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились вничью

«Шарлотт» не может выиграть уже пять поединков подряд

«Шарлотт» выиграл все три матча у «Нью-Йорк Сити»

Прогноз

Несмотря на хорошую статистику личных встреч в пользу «Шарлотт», команда пребывает не в лучшей форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.