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«Нью-Йорк Сити» — «Шарлотт». Прогноз на матч МЛС (06.07.2023)

вчера, 10:54
Нью-Йорк Сити

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. Рискнуть на триумф гостей можно за 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

США. МЛС 2023
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
ВыигрышНичьяНичьяНичьяНичья
1 : 1
завершен
сегодня, 02:30
НичьяНичьяНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.624.27
Pari 1.88 3.55 4.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Нью-Йорк Сити» не показывает отличных результатов и находится совсем недалеко от зоны плей-офф. В активе команды 24 балла, и она уступает нынешнему сопернику только по дополнительным характеристикам, а отставание от девятой позиции составляет два пункта. В предстоящей встрече в случае победы, коллектив сможет отцепить прямого конкурента за место в плей-офф, а возможно и подняться на девятую позицию, в случае поражения «Монреаля». Два последних матча «Нью-Йорк Сити» завершились выездной победой над «Монреалем» (1:0) и ничьей с «Портленд Тимберс» (1:1).

«Шарлотт» находится в очень похожей ситуации со своим соперником и старается не уступать в борьбе за место в плей-офф. Команда не имеет отрыва по очкам от «Нью-Йорк Сити», поэтому на выезде ей очень важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре МЛС «Шарлотт» не смог поразить ворота «Монреаля», равно как и сохранил свои в неприкосновенности (0:0), а ранее завершил матч результативной ничьей с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились вничью
  • «Шарлотт» не может выиграть уже пять поединков подряд
  • «Шарлотт» выиграл все три матча у «Нью-Йорк Сити»

Прогноз

Несмотря на хорошую статистику личных встреч в пользу «Шарлотт», команда пребывает не в лучшей форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.44 1.97 1.92 1.54 2.60
Pari 1.92 1.88
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:58
Ну думаю, что хозяева как минимум не проиграют этот матч.
Гость
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