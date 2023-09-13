«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2023)

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вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.57. Поставить на «Брентфорд» можно за 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» провалил старт сезона и после четырех туров набрал лишь три пункта. «Сороки» совсем скоро стартуют в Лиге Чемпионов и хотят подойти к этому поединку после победы в чемпионате. На своем поле команде вполне по силам обыграть середняка АПЛ , однако это необходимо продемонстрировать на футбольном поле. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились поражениями от «Брайтона» (1:3) и «Ливерпуля» (1:2).

«Брентфорд» за несколько сезонов смог закрепиться в середине турнирной таблицы АПЛ и уже многим успела попортить нервы. После четырех туров коллектив набрал шесть очков и занимает восьмое место, отставая на один балл от ближайшего соперника. В двух последних матчах чемпионата Англии «Брентфорд» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), а ранее в серии пенальти прошел «Нью-Порт» в кубке английской лиги

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Брентфорда» завершились ничейным результатом

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три последних матча подряд в чемпионате Англии

Три последних матча «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорда» завершились победами «сорок»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» обязан выигрывать если не хочет провалиться еще ниже по турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев по коэффициенту 1.57 и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок.