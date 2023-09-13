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«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2023)

вчера, 14:50
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.57. Поставить на «Брентфорд» можно за 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.446.06
Лига Ставок 1.58 4.50 5.80

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» провалил старт сезона и после четырех туров набрал лишь три пункта. «Сороки» совсем скоро стартуют в Лиге Чемпионов и хотят подойти к этому поединку после победы в чемпионате. На своем поле команде вполне по силам обыграть середняка АПЛ, однако это необходимо продемонстрировать на футбольном поле. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились поражениями от «Брайтона» (1:3) и «Ливерпуля» (1:2).

«Брентфорд» за несколько сезонов смог закрепиться в середине турнирной таблицы АПЛ и уже многим успела попортить нервы. После четырех туров коллектив набрал шесть очков и занимает восьмое место, отставая на один балл от ближайшего соперника. В двух последних матчах чемпионата Англии «Брентфорд» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), а ранее в серии пенальти прошел «Нью-Порт» в кубке английской лиги

Информация для ставок

  • Шесть из десяти последних матчей «Брентфорда» завершились ничейным результатом
  • «Ньюкасл Юнайтед» проиграл три последних матча подряд в чемпионате Англии
  • Три последних матча «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорда» завершились победами «сорок»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» обязан выигрывать если не хочет провалиться еще ниже по турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев по коэффициенту 1.57 и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.60 1.31 2.27 1.68 1.78 2.12
Лига Ставок 2.21 1.68 1.74 2.13
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:02
Ньюкасл Юнайтед и Брентфорд, разумеется, дважды накладывались друг на дружку в ауре прошлой Английской Премьер Лиги. И тогда как раз у себя дома "сороки" просто размазали по зеленому газону "пчел" с неприличным итогом 5:1. А вообще, Ньюкасл просто обожает на родном стадионе устраивать настоящий "хоккей" с Брентфордом в крайних свиданиях, ведь, допустим, в их позапрошлой личке в пределах Сент Джеймс Парка была зафиксирована супер голевая ничья 3:3. В связи с чем попробую предположить и на этот раз не менее 4-х взятий любых ворот, за очень серьезный коэффициент.
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