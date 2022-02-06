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«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-лиги (08.02.2022).

вчера, 16:46

8 февраля 2022 года состоится матч «Ньюкасл Юнайтед — Эвертон». Поединок пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Матч состоится на домашней арене «Ньюкасла» в одноименном городе. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.643.432.75
Фонбет 2.60 3.40 2.70
Мелбет 2.65 3.58 2.78
1XBET 2.65 3.58 2.78
BetBoom 2.66 3.41 2.76

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Ньюкасл Юнайтед». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Эвертона» в 2.70. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ньюкасл Юнайтед» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды две победы, девять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 21 гол и пропустил 43 мяча. В последних матчах «Ньюкасл» играет неплохо и часто набирает драгоценные баллы, которые позволят клубу выбраться из подвала турнирной таблицы — победа над «Лидсом» со счетом 0:1, а также ничейный исход с «Уотфордом» 1:1 и «Манчестер Юнайтед» 1:1.

«Эвертон» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 35 мячей. В последних встречах «ириски» выглядят очень плохо, но команду возглавил Фрэнк Лэмпард и результаты наверняка улучшатся — поражения от «Астон Виллы» со счетом 0:1, а также от «Норвича» 2:1 и от «Брайтона» 2:3.

Информация для ставок

  • «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ньюкасл Юнайтед» выиграл один матч из последних пяти
  • «Эвертон» забил пять мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Эвертон» по коэффициенту 4.70. «Ириски» уже продемонстрировали свое желание играть хорошо при новом тренере и наверняка хотят выиграть вторую игру кряду.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.47 1.93 1.94 1.50 2.68
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
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