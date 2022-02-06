«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-лиги (08.02.2022).

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вчера, 16:46

8 февраля 2022 года состоится матч «Ньюкасл Юнайтед — Эвертон». Поединок пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Матч состоится на домашней арене «Ньюкасла» в одноименном городе. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Ньюкасл Юнайтед». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Эвертона» в 2.70. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ньюкасл Юнайтед» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды две победы, девять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 21 гол и пропустил 43 мяча. В последних матчах «Ньюкасл» играет неплохо и часто набирает драгоценные баллы, которые позволят клубу выбраться из подвала турнирной таблицы — победа над «Лидсом» со счетом 0:1, а также ничейный исход с «Уотфордом» 1:1 и «Манчестер Юнайтед» 1:1.

«Эвертон» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 35 мячей. В последних встречах «ириски» выглядят очень плохо, но команду возглавил Фрэнк Лэмпард и результаты наверняка улучшатся — поражения от «Астон Виллы» со счетом 0:1, а также от «Норвича» 2:1 и от «Брайтона» 2:3.

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл один матч из последних пяти

«Эвертон» забил пять мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Эвертон» по коэффициенту 4.70. «Ириски» уже продемонстрировали свое желание играть хорошо при новом тренере и наверняка хотят выиграть вторую игру кряду.