«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2021)

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вчера, 10:00

«Ньюкасл» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в Англии.

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» является фаворитом этого поединка. На победу «шпор» можно поставить по коэффициенту 1.65. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку на ничейный исход по 3.95 и на победу «Ньюкасла» по 5.20.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице и всего на два балла отстает от зоны вылета. У клуба 28 очков. В нынешнем сезоне у «сорок» семь побед, семь ничьих и 15 поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 48 мячей. В последних поединках у «Ньюкасла» все очень плохо, клуб перестал побеждать.

«Тоттенхэм» здорово начал этот сезон, но ближе к середине постепенно начал сдавать. Клуб расположился на шестой строчке и набрал 48 баллов. В последних матчах «шпоры» часто побеждали, это наталкивает мысли о том, что «Тоттенхэм» вернулся. Клуб выиграл 14 матчей, шесть раз играл вничью и проиграл девять игр. В активе «шпор» 49 забитых и 30 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей

● У «Тоттенхэма» 12 забитых и три пропущенных мяча в последних пяти играх

● «Ньюкасл» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что только «Тоттенхэм» забьет по коэффициенту 2.90. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Тоттенхэма» по 1.16.

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