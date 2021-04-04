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«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2021)

вчера, 10:00

«Ньюкасл» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.664.171.64
Фонбет Live! 12.50 1.25 5.80
Мелбет 6.16 3.87 1.64
Pin-Up.ru 5.45 3.95 1.70

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» является фаворитом этого поединка. На победу «шпор» можно поставить по коэффициенту 1.65. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку на ничейный исход по 3.95 и на победу «Ньюкасла» по 5.20.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице и всего на два балла отстает от зоны вылета. У клуба 28 очков. В нынешнем сезоне у «сорок» семь побед, семь ничьих и 15 поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 48 мячей. В последних поединках у «Ньюкасла» все очень плохо, клуб перестал побеждать.

«Тоттенхэм» здорово начал этот сезон, но ближе к середине постепенно начал сдавать. Клуб расположился на шестой строчке и набрал 48 баллов. В последних матчах «шпоры» часто побеждали, это наталкивает мысли о том, что «Тоттенхэм» вернулся. Клуб выиграл 14 матчей, шесть раз играл вничью и проиграл девять игр. В активе «шпор» 49 забитых и 30 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей

● У «Тоттенхэма» 12 забитых и три пропущенных мяча в последних пяти играх

● «Ньюкасл» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что только «Тоттенхэм» забьет по коэффициенту 2.90. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Тоттенхэма» по 1.16.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.94 1.96 1.51 2.74
Мелбет 2.05 1.86
Pin-Up.ru 2.65 1.50 1.84 2.01 1.45 2.80
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Все комментарии
санек002
санек002
вчера в 11:22
тоттем 2-0 выиграет
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:19
Гости не проиграют
Mekail
Mekail
вчера в 10:03
Шпоры выиграют
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