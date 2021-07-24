«Нюрнберг» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (25.07.2021)

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вчера, 22:17

Интересное противостояние ждет нас в первом туре Бундеслиги 2, где «Нюрнберг» принимает «Эрцгебирге».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет на своем поле, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 5.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Нюрнберг» является середняком второй Бундеслиги, в этом сезоне коллективу также будет тяжело заработать путевку в главный чемпионат Германии. Команда провела несколько матчей на предсезонной подготовке, что помогло тренерскому штабу определиться с основой. В прошлом матче команда выиграла у «Мюнхен 1860» (3:2), а немного ранее «Нюрнберг» разошелся миром с «Краснодаром» (0:0).

«Эрцгебирге» занял 12-е место в прошлом сезоне, что нельзя назвать удовлетворительным результатом. Клуб мечтает однажды повыситься в классе, но на данный момент это выглядит достаточно сомнительно. В матче первого тура коллектив может успешно стартовать, если сыграет аккуратно в обороне и постарается использовать свои шансы. В последнем товарищеском матче «Эрцгебирге» проиграл «Магдебургу» (1:2), а ранее проиграл и «Вольфсбургу» (1:2).

Информация для ставок

• «Нюрнберг» проиграл только один матч из последних десяти

• Семь последних матчей «Эрцгебирге» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Нюрнберг» выиграл три из пяти последних поединков с «Эрцебирге»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.21 в букмекерской конторе Мелбет.