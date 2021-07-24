ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Вторая Бундеслига 2021/2022

«Нюрнберг» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (25.07.2021)

вчера, 22:17

Интересное противостояние ждет нас в первом туре Бундеслиги 2, где «Нюрнберг» принимает «Эрцгебирге».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.925.53
Лига Ставок 1.70 3.85 4.70
Фонбет 1.60 3.85 5.90
Мелбет 1.58 3.90 5.55
1XBET 1.58 3.90 5.55
BetBoom 1.61 3.70 5.70

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет на своем поле, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 5.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Нюрнберг» является середняком второй Бундеслиги, в этом сезоне коллективу также будет тяжело заработать путевку в главный чемпионат Германии. Команда провела несколько матчей на предсезонной подготовке, что помогло тренерскому штабу определиться с основой. В прошлом матче команда выиграла у «Мюнхен 1860» (3:2), а немного ранее «Нюрнберг» разошелся миром с «Краснодаром» (0:0).

«Эрцгебирге» занял 12-е место в прошлом сезоне, что нельзя назвать удовлетворительным результатом. Клуб мечтает однажды повыситься в классе, но на данный момент это выглядит достаточно сомнительно. В матче первого тура коллектив может успешно стартовать, если сыграет аккуратно в обороне и постарается использовать свои шансы. В последнем товарищеском матче «Эрцгебирге» проиграл «Магдебургу» (1:2), а ранее проиграл и «Вольфсбургу» (1:2).

Информация для ставок

• «Нюрнберг» проиграл только один матч из последних десяти
• Семь последних матчей «Эрцгебирге» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Нюрнберг» выиграл три из пяти последних поединков с «Эрцебирге»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.21 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.76 1.69 2.26
Лига Ставок 2.21 1.62 1.77 1.98
Мелбет 1.95 1.92
1XBET 1.95 1.92
BetBoom 2.70 1.42 1.86 1.88 1.46 2.55
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100