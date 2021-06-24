«Одд» — «Тромсе». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (24.06.2021)

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вчера, 08:04

В 9-м туре Высшей лиги Норвегии «Одд» примет на своем поле «Тромче». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Одд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9. В случае победы «Тромсе» зайдет коэффициент 3.74. Ничейный исход котируется в 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.84. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 2.00. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Одд» находится в середине турнирной таблицы с 9 набранными баллами. В двух последних турах команда демонстрировала неплохой футбол и смогла набрать четыре очка. «Одд» в гостях сыграл вничью с «Волеренгой» (1:1), и также на выезде обыграл «Бранн» (3:1).

«Тромсе» с 8 очками в активе отстаёт от нынешнего соперника на 4 строчки в таблице. В минувшем туре команда потерпела домашнее поражение от «Лиллестрема» (1:2), но туром ранее разгромила на выезде «Стабек» (3:0).

Информация для ставок

«Одд» не проигрывает дома пять матчей подряд

«Тромсе» проиграл на выезде один матч из последних пяти

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Тромсе» (4:1)

Последние пять домашних поединков «Одда» завершились исходом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды не очень успешны в атакующих действиях, а потому ждать яркого футбола нам не стоит. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.83 на то, что гости не проиграют в матче «Гремио» — «Сантос».