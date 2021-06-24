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«Одд» — «Тромсе». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (24.06.2021)

вчера, 08:04

В 9-м туре Высшей лиги Норвегии «Одд» примет на своем поле «Тромче». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.444.14
Лига Ставок 1.97 3.40 3.85
BetBoom 1.97 3.50 3.75

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Одд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9. В случае победы «Тромсе» зайдет коэффициент 3.74. Ничейный исход котируется в 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.84. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 2.00. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Одд» находится в середине турнирной таблицы с 9 набранными баллами. В двух последних турах команда демонстрировала неплохой футбол и смогла набрать четыре очка. «Одд» в гостях сыграл вничью с «Волеренгой» (1:1), и также на выезде обыграл «Бранн» (3:1).

«Тромсе» с 8 очками в активе отстаёт от нынешнего соперника на 4 строчки в таблице. В минувшем туре команда потерпела домашнее поражение от «Лиллестрема» (1:2), но туром ранее разгромила на выезде «Стабек» (3:0).

Информация для ставок

  • «Одд» не проигрывает дома пять матчей подряд
  • «Тромсе» проиграл на выезде один матч из последних пяти
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Тромсе» (4:1)
  • Последние пять домашних поединков «Одда» завершились исходом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды не очень успешны в атакующих действиях, а потому ждать яркого футбола нам не стоит. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.83 на то, что гости не проиграют в матче «Гремио» — «Сантос».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.44 1.95 1.93 1.55 2.58
Лига Ставок 2.60 1.45 1.83 1.91 1.46 2.60
BetBoom 2.60 1.46 1.82 1.93 1.45 2.62
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shlomo
shlomo
вчера в 08:11
Хозяева не проиграют
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