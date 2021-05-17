«Оксфорд Юнайтед» — «Блэкпул»: прогноз на матч Первой лиги (18.05.2021)

1621255018

вчера, 15:36

18 мая пройдет первый матч полуфинала Первой лиги Англии «Оксфорд Юнайтед» — «Блэкпул». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

БК Фонбет не определяет фаворита в этой игре. Поставить на победу «Оксфорд Юнайтед» можно за 2.56, ничья котируется в 3.40, а победа «Блэкпула» доступна за 2.97.

Также букмекер считает, что команды покажут осторожный футбол. Ставки на ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.74, ТБ (2,5) – 2.21.

Форма команд

«Оксфорд Юнайтед» закончил основную часть сезона чемпионата на шестом месте. По итогам 46 проведенных туров команда одержала 22 победы и восемь ничьих, потерпев 16 поражений.

В последнем туре Первой лиги «Оксфорд Юнайтед» разгромил на своем поле «Бертон Альбион». Команда продлила победную серию до трех поединков, ранее обыграв «Шрусбери Таун» (3:2) и «Плимут» (3:1).

«Блэкпул» пришел к финишу регулярного сезона Первой лиги на третьем месте, набрав в общей сложности 80 очков. Команда отстала от двойки лидеров на семь баллов, упустив возможность получить прямую путевку в Чемпионшип.

Четыре прошлых матча в лиге команда выиграла, обыграв таких соперников без пропущенных голов: «Сандерленд» (1:0), «Нортхэмптон» (3:0), «Донкастер» (2:0) и «Бристоль Роверс» (1:0).

Информация для ставок

• В двух последних встречах соперников больше двух голов не забивалось

• «Блэкпул» не пропускал голы в 7 из 9 предыдущих выездных матчей

• «Блэкпул» не проигрывал в 20 из 22 последних поединков

Прогноз

Обе команды ударно завершили основную часть чемпионата, получив право сыграть в турнире плей-офф. В первой игре полуфинала «Оксфорд Юнайтед» и «Блэкпул» вряд ли станут рисковать. Учитывая, что гости надежно оборонялись в последних матчах, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.74 в БК Фонбет.