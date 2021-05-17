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«Оксфорд Юнайтед» — «Блэкпул»: прогноз на матч Первой лиги (18.05.2021)

вчера, 15:36

18 мая пройдет первый матч полуфинала Первой лиги Англии «Оксфорд Юнайтед» — «Блэкпул». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.092.98
Лига Ставок 2.35 3.10 3.20
Мелбет 2.46 3.22 3.28
1XBET 2.43 3.30 3.26
BetBoom 2.36 3.05 3.15

Ставки букмекеров

БК Фонбет не определяет фаворита в этой игре. Поставить на победу «Оксфорд Юнайтед» можно за 2.56, ничья котируется в 3.40, а победа «Блэкпула» доступна за 2.97.

Также букмекер считает, что команды покажут осторожный футбол. Ставки на ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.74, ТБ(2,5) – 2.21.

Форма команд

«Оксфорд Юнайтед» закончил основную часть сезона чемпионата на шестом месте. По итогам 46 проведенных туров команда одержала 22 победы и восемь ничьих, потерпев 16 поражений.

В последнем туре Первой лиги «Оксфорд Юнайтед» разгромил на своем поле «Бертон Альбион». Команда продлила победную серию до трех поединков, ранее обыграв «Шрусбери Таун» (3:2) и «Плимут» (3:1).

«Блэкпул» пришел к финишу регулярного сезона Первой лиги на третьем месте, набрав в общей сложности 80 очков. Команда отстала от двойки лидеров на семь баллов, упустив возможность получить прямую путевку в Чемпионшип.

Четыре прошлых матча в лиге команда выиграла, обыграв таких соперников без пропущенных голов: «Сандерленд» (1:0), «Нортхэмптон» (3:0), «Донкастер» (2:0) и «Бристоль Роверс» (1:0).

Информация для ставок

• В двух последних встречах соперников больше двух голов не забивалось
• «Блэкпул» не пропускал голы в 7 из 9 предыдущих выездных матчей
• «Блэкпул» не проигрывал в 20 из 22 последних поединков

Прогноз

Обе команды ударно завершили основную часть чемпионата, получив право сыграть в турнире плей-офф. В первой игре полуфинала «Оксфорд Юнайтед» и «Блэкпул» вряд ли станут рисковать. Учитывая, что гости надежно оборонялись в последних матчах, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.74 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.65 1.58 2.45
Лига Ставок 2.01 1.75 1.56 2.34
Мелбет 1.62 2.44
1XBET 1.62 2.44
BetBoom 2.00 1.74 1.55 2.32 1.26 3.55
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Блэкпул»
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