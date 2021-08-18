ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Олимпиакос» — «Слован» Братислава. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

вчера, 21:51

В первом матче финала квалификации Лиги Европы чемпион Греции «Олимпиакос» принимает «Слован». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.42. Поверить в успех «Слована» можно по коэффициенту 8.3, а ничейный исход будет стоить 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Олимпиакос» довольно неожиданно для руководства и болельщиков покинул квалификацию Лиги чемпионов, теперь коллектив может рассчитывать только на Лигу Европы, при условии победы в этом противостоянии. Чемпионат Греции еще не начался, поэтому недостаток официальных матчей может сказаться на игре команды. В прошлом матче «Олимпиакос» проиграл болгарскому «Лудогорцу» в серии пенальти, а ранее разошелся миром с тем же клубом, но на выезде (1:1).

«Слован» Братислава также не достиг успеха в Лиге чемпионов, пройдя только один из начальных этапов. Сейчас клуб постарается порадовать руководство и болельщиков, сыграв в групповом турнире Лиги Европы. В чемпионате Словакии у команды все хорошо, что доказывают девять набранных очков в первых трех стартовых турах. Последним матчем «Слована» стала победа над «Михайловце» (3:1), а ранее коллектив разошелся миром в Лиге Европы с «Линкольн Ред Импс» (1:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Слована» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Олимпиакос» и «Слован» выиграли по пять матчей из последних десяти во всех турнирах
  • «Олимпиакос» выиграл оба последних матча у «Слована» с одинаковым счетом (2:0)
  • Греческий клуб забивает на своем поле уже 24 матча подряд во всех турнирах

Прогноз

«Олимпиакос» выглядит гораздо опытнее и сильнее своего нынешнего соперника, мы предполагаем, что греческий клуб легко пройдет в групповую стадию Лиги Европы. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.50 1.53 1.80 2.03 1.41 2.92
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
Вчера, 15:48 Комментарии9
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100