«Олимпиакос» — «Слован» Братислава. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

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вчера, 21:51

В первом матче финала квалификации Лиги Европы чемпион Греции «Олимпиакос» принимает «Слован». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.42. Поверить в успех «Слована» можно по коэффициенту 8.3, а ничейный исход будет стоить 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Олимпиакос» довольно неожиданно для руководства и болельщиков покинул квалификацию Лиги чемпионов, теперь коллектив может рассчитывать только на Лигу Европы, при условии победы в этом противостоянии. Чемпионат Греции еще не начался, поэтому недостаток официальных матчей может сказаться на игре команды. В прошлом матче «Олимпиакос» проиграл болгарскому «Лудогорцу» в серии пенальти, а ранее разошелся миром с тем же клубом, но на выезде (1:1).

«Слован» Братислава также не достиг успеха в Лиге чемпионов, пройдя только один из начальных этапов. Сейчас клуб постарается порадовать руководство и болельщиков, сыграв в групповом турнире Лиги Европы. В чемпионате Словакии у команды все хорошо, что доказывают девять набранных очков в первых трех стартовых турах. Последним матчем «Слована» стала победа над «Михайловце» (3:1), а ранее коллектив разошелся миром в Лиге Европы с «Линкольн Ред Импс» (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Слована» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Олимпиакос» и «Слован» выиграли по пять матчей из последних десяти во всех турнирах

«Олимпиакос» выиграл оба последних матча у «Слована» с одинаковым счетом (2:0)

Греческий клуб забивает на своем поле уже 24 матча подряд во всех турнирах

Прогноз

«Олимпиакос» выглядит гораздо опытнее и сильнее своего нынешнего соперника, мы предполагаем, что греческий клуб легко пройдет в групповую стадию Лиги Европы. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Лиги Европы.