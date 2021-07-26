«Омония» – «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2021)

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вчера, 21:31

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встрется кипрская «Омония» и «Динамо» из Загреба. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.82 на победу «Омонии». В случае победы «Динамо» зайдет коэффициент 1.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Омония» начала сезон суперкубковой встречей с «Анортосисом», где лишь в серии пенальти команда смогла склонить чашу весов в свою пользу и завоевать трофей. Дальше был первый матч квалификации Лиги чемпионов, команда отправилась в Загреб, где не смогла обыграть «Динамо» (0:2). Ответная встреча – это возможность исправить положение и зацепиться за шанс пройти дальше.

«Динамо» между первой и второй встречей квалификации провело матч национального чемпионата, где сразились с «Хрватски Драговольяц» (4:0). В ответной игре команда надеется добыть еще одну победу и уверенно пройти в третий квалификационный раунд.

Информация для ставок

«Омония» не проигрывает на родном стадионе пять матчей подряд

«Динамо» выиграло два выездных поединка нынешнего сезона без пропущенных голов

Кипрский клуб забивает в девяти из десяти крайних игр

«Динамо» забивает два и более гола в семи из восьми последних встреч

Прогноз

Загребский клуб более квалифицирован и уже смог продемонстрировать это в первом поединке. Ответная игра будет чуть сложнее из-за выезда, но это не должно помешать команде еще раз доказать свое превосходство и пройти в следующий этап квалификации. Предлагаем сделать ставку на победу «Динамо» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предположили, что в другой матче квалификации Лиги чемпионов будет результативный поединок, предложив весьма неплохой коэффициент на данное событие.