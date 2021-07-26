ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Омония» – «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2021)

вчера, 21:31

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встрется кипрская «Омония» и «Динамо» из Загреба. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Омония
Динамо
- : -
сегодня, 19:00
0 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.512.06
Фонбет 3.05 3.50 2.30
Мелбет 2.97 3.26 2.20
1XBET 2.94 3.28 2.21
BetBoom 3.19 3.39 2.24

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.82 на победу «Омонии». В случае победы «Динамо» зайдет коэффициент 1.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Омония» начала сезон суперкубковой встречей с «Анортосисом», где лишь в серии пенальти команда смогла склонить чашу весов в свою пользу и завоевать трофей. Дальше был первый матч квалификации Лиги чемпионов, команда отправилась в Загреб, где не смогла обыграть «Динамо» (0:2). Ответная встреча – это возможность исправить положение и зацепиться за шанс пройти дальше.

«Динамо» между первой и второй встречей квалификации провело матч национального чемпионата, где сразились с «Хрватски Драговольяц» (4:0). В ответной игре команда надеется добыть еще одну победу и уверенно пройти в третий квалификационный раунд.

Информация для ставок

  • «Омония» не проигрывает на родном стадионе пять матчей подряд
  • «Динамо» выиграло два выездных поединка нынешнего сезона без пропущенных голов
  • Кипрский клуб забивает в девяти из десяти крайних игр
  • «Динамо» забивает два и более гола в семи из восьми последних встреч

Прогноз

Загребский клуб более квалифицирован и уже смог продемонстрировать это в первом поединке. Ответная игра будет чуть сложнее из-за выезда, но это не должно помешать команде еще раз доказать свое превосходство и пройти в следующий этап квалификации. Предлагаем сделать ставку на победу «Динамо» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предположили, что в другой матче квалификации Лиги чемпионов будет результативный поединок, предложив весьма неплохой коэффициент на данное событие.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.48 1.88 1.98 1.48 2.71
Мелбет 1.76 2.07
1XBET 1.79 2.03
BetBoom 2.57 1.50 1.80 2.00 1.44 2.75
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100