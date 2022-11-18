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«Оренбург» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России (23.11.2022)

сегодня, 09:48
Оренбург

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.423.712.62
Лига Ставок 2.50 3.70 2.70
Мелбет 3.08 3.74 2.27
1XBET 2.35 3.84 2.88

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.

Форма команд

«Оренбург» занимает последнее место в группе с набранными пятью баллами, однако имеет хорошие шансы на выход из группы, ведь отставание от лидера составляет всего два пункта. В случае победы над «Ростовом» коллектив как минимум выйдет на второе место и будет иметь хорошую позицию перед заключительной игрой. В прошлом туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Краснодар» (5:10), а ранее уступил на выезде «Химкам» (0:2).

«Ростов» после двух успешных поединков на старте группового турнира не смог набрать больше очков и на данный момент занимает третье место в группе. Тем не менее, все будет решаться для всех команд в оставшихся турах, поэтому болельщиков ждет интересная развязка. Два последних матча «Ростова» завершились победами над «Динамо» Москва (3:1) и «Крыльями Советов» (3:1).

Информация для ставок

  • «Оренбург» проиграл только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Ростова» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • «Ростов» выиграл три из четырех последних матчей с «Оренбургом»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ростов» вновь вернулся к победам, и следующий матч очень важен для команды с юга России. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.56 1.89 1.94
Лига Ставок 2.34 1.58 1.86 1.92
Мелбет 2.21 1.71
1XBET 2.42 1.60
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:52
Удачи Оренбургу... думаю, что выиграем
Гость
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