«Оренбург» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России (23.11.2022)

1668754084

сегодня, 09:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.

Форма команд

«Оренбург» занимает последнее место в группе с набранными пятью баллами, однако имеет хорошие шансы на выход из группы, ведь отставание от лидера составляет всего два пункта. В случае победы над «Ростовом» коллектив как минимум выйдет на второе место и будет иметь хорошую позицию перед заключительной игрой. В прошлом туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Краснодар» (5:10), а ранее уступил на выезде «Химкам» (0:2).

«Ростов» после двух успешных поединков на старте группового турнира не смог набрать больше очков и на данный момент занимает третье место в группе. Тем не менее, все будет решаться для всех команд в оставшихся турах, поэтому болельщиков ждет интересная развязка. Два последних матча «Ростова» завершились победами над «Динамо» Москва (3:1) и «Крыльями Советов» (3:1).

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Ростова» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» выиграл три из четырех последних матчей с «Оренбургом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ростов» вновь вернулся к победам, и следующий матч очень важен для команды с юга России. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.