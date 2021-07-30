«Осер» — «Гренобль». Прогноз на матч второй лиги Франции (02.08.2021)

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вчера, 08:01

«Осер» во 2-м туре французской Лиги 2 на домашней арене сыграет против «Гренобля». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Осер» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 2.00, ничейный результат оценивается в 3.3, а победа «Гренобля» представлена коэффициентом 4.05.

Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 2.13, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 1.79.

Форма команд

В первом туре чемпионата «Осер» отправился в гости к «Амьену». Там команда пропустила гол под занавес тайма, но после перерыва смогла не только отыграться, но и вырвать победу со счетом 2:1. В ходе прошлого сезона Лиги 2 «Осер» претендовал не место в первой пятерке, которое дает право принять участие в плей-офф. Но отчаянный рывок команды на финише так и не позволил ей решить задачу, а дистанция от топ-5 составила всего два очка.

Для «Гренобля» начало нового розыгрыша чемпионата получилось неудачным. В первом туре команда принимала дома ФК «Париж» и ничего не смогла противопоставить сопернику, пропустив четыре безответных гола (0:4). Между тем, в прошлой кампании «Гренобль» завоевал право сыграть в стыковых играх за выход в Лигу 1. После домашней победы на «Парижем» (2:0) команда крупно уступила в гостях «Тулузе» (0:3) и не воспользовалась шансом перебраться в элитный дивизион Франции.

Информация для ставок

3 из 4 прошлых очных встреч команд завершились вничью

«Осер» не проигрывал в 5 предыдущих домашних матчах Лиги 2

«Гренобль» не побеждал в 5 последних гостевых поединках

Прогноз

Команды по-разному начали чемпионат, и именно «Осер» видится фаворитом предстоящей игры. Хозяева показывают положительные результаты на своем поле, а «Гренобль» в гостях играет очень неубедительно. Предлагаем ставку на победу «Осера» с форой (0) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают коэффициент 4.54 на победу хозяев в матче чемпионата Беларуси.