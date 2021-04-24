«Оснабрюк» — «Хольштайн». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (24.04.2021)

1619227902

вчера, 04:31

«Оснабрюк» и «Хольштайн» проведут очную встречу в рамках 31-го тура второй лиги Германии. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Хольштайн» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.79. Победа «Оснабрюка» оценивается в 4.6. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 1.89, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.78.

Форма команд

«Хольштайн» заметно ухудшил свои результаты, что сказалось на позиции в турнирной таблице. Сейчас клуб идет только на шестом месте, и претендовать на первую тройку будет очень сложно. В последних двух турах «Хольштайн» уступил «Бохуму» (1:2) и «Хайденхайму» (0:1).

«Оснабрюк» идет в зоне вылета, но еще имеет шансы сохранить прописку во Второй Бундеслиге. Команда крайне редко побеждает и имеет проблемы с реализацией моментов. В прошлом туре «Оснабрюк» сыграл вничью с «Падерборном» (2:2), а туром ранее крупно проиграл «Фортуне» (0:3).

Информация для ставок

За последние пять матчей команд в чемпионате оба клуба смогли выиграть всего по одному разу

«Оснабрюк» проиграл последние 12 матчей на своем поле

«Оснабрюк» обыгрывает «Хольштайн» дома в семи матчах подряд

Последние пять матчей между клубами завершились исходами «обе забьют» и ТБ 2.5

Прогноз

Команды преследуют разные турнирные цели, но предсказать победителя в этой паре очень сложно. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.89.