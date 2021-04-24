ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Оснабрюк» — «Хольштайн». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (24.04.2021)

вчера, 04:31

«Оснабрюк» и «Хольштайн» проведут очную встречу в рамках 31-го тура второй лиги Германии. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.763.731.81
Лига Ставок 4.50 3.65 1.78
Фонбет Live! 100.00 19.00 1.02
Мелбет 4.60 3.84 1.79
1XBET 2.57 7.80 1.75
BetBoom 4.70 3.75 1.82

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Хольштайн» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.79. Победа «Оснабрюка» оценивается в 4.6. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 1.89, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.78.

Форма команд

«Хольштайн» заметно ухудшил свои результаты, что сказалось на позиции в турнирной таблице. Сейчас клуб идет только на шестом месте, и претендовать на первую тройку будет очень сложно. В последних двух турах «Хольштайн» уступил «Бохуму» (1:2) и «Хайденхайму» (0:1).

«Оснабрюк» идет в зоне вылета, но еще имеет шансы сохранить прописку во Второй Бундеслиге. Команда крайне редко побеждает и имеет проблемы с реализацией моментов. В прошлом туре «Оснабрюк» сыграл вничью с «Падерборном» (2:2), а туром ранее крупно проиграл «Фортуне» (0:3).

Информация для ставок

  • За последние пять матчей команд в чемпионате оба клуба смогли выиграть всего по одному разу
  • «Оснабрюк» проиграл последние 12 матчей на своем поле
  • «Оснабрюк» обыгрывает «Хольштайн» дома в семи матчах подряд
  • Последние пять матчей между клубами завершились исходами «обе забьют» и ТБ 2.5

Прогноз

Команды преследуют разные турнирные цели, но предсказать победителя в этой паре очень сложно. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.89.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.89 2.00 1.51 2.68
Лига Ставок 2.75 1.42 1.88 1.86 1.50 2.49
Мелбет 1.83 2.06
1XBET 2.68 1.47 2.32 1.57 1.48 2.65
BetBoom 2.85 1.44 1.94 1.90 1.54 2.55
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:09
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Хольштайн»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100