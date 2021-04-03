«Остенде» — «Ваасланд-Беверен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (03.04.2021)

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вчера, 14:29

«Остенде» в 32-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Ваасланд-Беверен». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.48. Поверить в успех «Ваасланд-Беверен» можно по 6.9, а ничья котируется по коэффициенту 4.3.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.78. Если вы верите, что встреча окажется не очень результативной – коэффициент ТМ 2.5 – 2.04.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» занимает последнее место в чемпионате и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Команда не может найти свою игру, а до окончания сезона осталось немного времени. Коллективу необходимо показывать максимальный результат, чтобы рассчитывать на сохранение прописки в чемпионате. Последние две игры «Ваасланд-Беверен» проиграл «Беерсхоту» (1:2) и «Серкль Брюгге» (0:2).

«Остенде» расположился на четвертом месте после 31-го тура, теперь всего на одно очко опережает «Андерлехт», который преследует цели попадания в топ-4. Команда играет с переменным результатом, но определенно заслуживает участия в еврокубках на следующий сезон. В прошлой игре «Остенде» выиграл у «Мускрона» (1:0), а туром ранее уступил минимально «Генту» (0:1).

Информация для ставок

• «Ваасланд-Беверен» выиграл одну игру из последних десяти в чемпионате

• «Остенде» проиграл всего два официальных матча из последних восьми

• «Ваасланд-Беверен» выиграл три из четырех последних встреч против «Остенде»

• Пять из семи матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче предлагаем обратиться к статистике и присмотреться к варианту «обе забьют». Сделать ставку на то, что обе команды отметятся голами можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.