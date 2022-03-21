Ливан – Сирия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит следующим образом: ставки на победу Ливана принимаются по коэффициенту 2.35, за ничью предложена цена 3.00, а победа Сирии доступна по котировке 3.10.
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24 марта 2022, 15:00
четверг
Если же рассматривать роспись голов, то здесь аналитики уверенно прогнозируют низкую результативность. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.40, ТБ(2,5) — 2.50.
Форма команд
Ливан расположился на четвертом месте турнирной таблицы. В ходе третьего этапа квалификации сборная заработала шесть баллов, показав следующие результаты: одна победа, три ничьи и четыре поражений.
Отмечаем пассивную атаку ливанской сборной, которая за восемь матчей организовала только пять голов, а в предыдущем туре команда разделила очки на домашней арене с Ираком (1:1).
Сирия уже не претендует на борьбу за путевку в ЧМ-2022. У команды два балла и безусловный статус аутсайдера с последним место в рейтинге.
За восемь сыгранных туров сирийцы потерпели шесть поражений, набрав очки только в ничейных играх с Ираком (1:1) и ОАЭ (1:1).
Информация для ставок
- Ливан победил Сирию в первом матче текущего отбора (3:2)
- Сирия проиграла в 2 последних матчах против Ливана
- Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 5 последних очных встречах
Прогноз
Ливан стабильно обыгрывал Сирию в последних матчах. Кроме того, хозяевам для продолжения борьбы нужно выигрывать все оставшиеся поединки. Поэтому, играем нулевую фору Ливан по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.
Сирия что то совсем по игре сдали, так что против Ливана они могут постараться одержать победу. Ливан же тут не может быть фаворитом, сборная пока что проигрывает многим и лишь изредка играет на ничьи а вот Сирия уже смогли и победу одержать так что тут наверняка если постараются и будут играть на полном серьёзе то смогут показать себя лучше. Ливан скорей всего не особо сможет тут что либо сделать .
Тяжело в этом матче выявить победителя, поэтому чтобы избежать риска можно поставить на тотал 1,5 мяча больше в этом матче....
Сирия что то совсем по игре сдали, так что против Ливана они могут постараться одержать победу. Ливан же тут не может быть фаворитом, сборная пока что проигрывает многим и лишь изредка играет на ничьи а вот Сирия уже смогли и победу одержать так что тут наверняка если постараются и будут играть на полном серьёзе то смогут показать себя лучше. Ливан скорей всего не особо сможет тут что либо сделать .
Тяжело в этом матче выявить победителя, поэтому чтобы избежать риска можно поставить на тотал 1,5 мяча больше в этом матче....