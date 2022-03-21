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Ливан – Сирия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

вчера, 13:47
Ливан

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит следующим образом: ставки на победу Ливана принимаются по коэффициенту 2.35, за ничью предложена цена 3.00, а победа Сирии доступна по котировке 3.10.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Ливан
Сирия
- : -
24 марта 2022, 15:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.033.46
Мелбет 2.24 3.18 3.38
1XBET 2.24 3.18 3.38
BetBoom 2.31 3.04 3.49

Если же рассматривать роспись голов, то здесь аналитики уверенно прогнозируют низкую результативность. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.40, ТБ(2,5) — 2.50.

Форма команд

Ливан расположился на четвертом месте турнирной таблицы. В ходе третьего этапа квалификации сборная заработала шесть баллов, показав следующие результаты: одна победа, три ничьи и четыре поражений.

Отмечаем пассивную атаку ливанской сборной, которая за восемь матчей организовала только пять голов, а в предыдущем туре команда разделила очки на домашней арене с Ираком (1:1).

Сирия уже не претендует на борьбу за путевку в ЧМ-2022. У команды два балла и безусловный статус аутсайдера с последним место в рейтинге.

За восемь сыгранных туров сирийцы потерпели шесть поражений, набрав очки только в ничейных играх с Ираком (1:1) и ОАЭ (1:1).

Информация для ставок

  • Ливан победил Сирию в первом матче текущего отбора (3:2)
  • Сирия проиграла в 2 последних матчах против Ливана
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 5 последних очных встречах

Прогноз

Ливан стабильно обыгрывал Сирию в последних матчах. Кроме того, хозяевам для продолжения борьбы нужно выигрывать все оставшиеся поединки. Поэтому, играем нулевую фору Ливан по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.85 2.02 1.49 2.66
Мелбет 1.51 2.45
1XBET 1.51 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:54
Для сборной команды Ливана это важная игра при победе которой остаётся надежда бороться за стыковые матчи чтобы такм образом попасть на чемпионат мира. Прогноз победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:11
Ливан располагается на 4 месте в таблице. Количество набранных очков - 6.Сирия же по праву занимает 6 строчку с 2 очками. В таких турнирах, как ЧМ-2022, Квалификация каждый матч имеет огромную важность, поэтому нас в любом случае ждет плотная борьба двух сильных соперников.
Сирия что то совсем по игре сдали, так что против Ливана они могут постараться одержать победу. Ливан же тут не может быть фаворитом, сборная пока что проигрывает многим и лишь изредка играет на ничьи а вот Сирия уже смогли и победу одержать так что тут наверняка если постараются и будут играть на полном серьёзе то смогут показать себя лучше. Ливан скорей всего не особо сможет тут что либо сделать .
Тяжело в этом матче выявить победителя, поэтому чтобы избежать риска можно поставить на тотал 1,5 мяча больше в этом матче....
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