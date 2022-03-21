Ливан – Сирия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит следующим образом: ставки на победу Ливана принимаются по коэффициенту 2.35, за ничью предложена цена 3.00, а победа Сирии доступна по котировке 3.10.

Если же рассматривать роспись голов, то здесь аналитики уверенно прогнозируют низкую результативность. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.40, ТБ (2,5) — 2.50.

Форма команд

Ливан расположился на четвертом месте турнирной таблицы. В ходе третьего этапа квалификации сборная заработала шесть баллов, показав следующие результаты: одна победа, три ничьи и четыре поражений.

Отмечаем пассивную атаку ливанской сборной, которая за восемь матчей организовала только пять голов, а в предыдущем туре команда разделила очки на домашней арене с Ираком (1:1).

Сирия уже не претендует на борьбу за путевку в ЧМ -2022. У команды два балла и безусловный статус аутсайдера с последним место в рейтинге.

За восемь сыгранных туров сирийцы потерпели шесть поражений, набрав очки только в ничейных играх с Ираком (1:1) и ОАЭ (1:1).

Информация для ставок

Ливан победил Сирию в первом матче текущего отбора (3:2)

Сирия проиграла в 2 последних матчах против Ливана

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 5 последних очных встречах

Прогноз

Ливан стабильно обыгрывал Сирию в последних матчах. Кроме того, хозяевам для продолжения борьбы нужно выигрывать все оставшиеся поединки. Поэтому, играем нулевую фору Ливан по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.