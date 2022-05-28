Шотландия — Украина. Прогноз на матч плей-офф квалификации Чемпионата мира (01.06.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита в этой встрече букмекеры определить не смогли. На победу хозяев в БК Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.28. В случае успеха гостей игроков порадует приятный коэффициент 3.6, а ничья оценивается по коэффициенту 3.1.
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01 июня 2022, 21:45
среда
Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 2.5. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.52. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Шотландия не проигрывает с сентября месяца и имеет внушительную серию из успешных матчей. Правда две последние были сыграны вничью (1:1) с Польшей и (2:2) с Австрией, но они не говорят о том, что коллектив находится в плохой форме. Футболисты настроены лишь на победу и приложат максимум усилий для ее достижения.
Украина не проводила свои поединки в марте и с игровой практикой у команды прослеживаются определенные проблемы. Но несмотря на все трудности подопечные Александра Петракова готовы сражаться за путевку на Мундиаль до последнего и постараются порадовать ей своих болельщиков. В середине мая сборная провела благотворительные товарищеские игры с «Риекой» (1:1) «Эмполи» (3:1) и БМ (2:1).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия Шотландии насчитывает восемь матчей
- У Украины шесть ничьих в последних 10 встречах
- Девять из десяти последних игр Украины завершились результатом «обе забьют»
- В четырех последних поединках с участием Шотландии было забито минимум два гола
Прогноз
Нас ожидает поединок с большим количеством единоборств на каждом участке поля. Ни одна из команд не намерена уступать место в плей-офф квалификации и вполне вероятно, что за 90 минут победитель определен не будет. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.