Шотландия — Украина. Прогноз на матч плей-офф квалификации Чемпионата мира (01.06.2022)

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вчера, 12:14

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече букмекеры определить не смогли. На победу хозяев в БК Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.28. В случае успеха гостей игроков порадует приятный коэффициент 3.6, а ничья оценивается по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 2.5. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.52. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Шотландия не проигрывает с сентября месяца и имеет внушительную серию из успешных матчей. Правда две последние были сыграны вничью (1:1) с Польшей и (2:2) с Австрией, но они не говорят о том, что коллектив находится в плохой форме. Футболисты настроены лишь на победу и приложат максимум усилий для ее достижения.

Украина не проводила свои поединки в марте и с игровой практикой у команды прослеживаются определенные проблемы. Но несмотря на все трудности подопечные Александра Петракова готовы сражаться за путевку на Мундиаль до последнего и постараются порадовать ей своих болельщиков. В середине мая сборная провела благотворительные товарищеские игры с «Риекой» (1:1) «Эмполи» (3:1) и БМ (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Шотландии насчитывает восемь матчей

У Украины шесть ничьих в последних 10 встречах

Девять из десяти последних игр Украины завершились результатом «обе забьют»

В четырех последних поединках с участием Шотландии было забито минимум два гола

Прогноз

Нас ожидает поединок с большим количеством единоборств на каждом участке поля. Ни одна из команд не намерена уступать место в плей-офф квалификации и вполне вероятно, что за 90 минут победитель определен не будет. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.