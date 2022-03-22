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Аргентина – Венесуэла. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (26.03.2022)

вчера, 13:43
Аргентина

Ставки букмекеров

Аргентина считается безусловным фаворитом данного противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.15. Ничья котируется в 6.30, а победа Венесуэлы играется по цене 15.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.167.2920.92
Фонбет 1.16 6.80 21.00
Мелбет 1.17 7.20 18.00
1XBET 1.17 7.20 18.00

Линия возможной результативности на этот матч получила такую роспись: ТМ(2,5) голов – 1.80, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Аргентина уже обеспечила себе участие на ЧМ-2022 в Катаре. За два тура до финиша квалификации сборная занимает второе место, имея в активе 35 очков и «ноль» в графе поражений: 10 побед и пять ничьих.

Выделим, что в двух последних матчах отбора аргентинские футболисты победили Чили (2:1) и Колумбию (1:0), а восьми домашних матчах квалификации защита хозяев позволила соперникам забить всего два мяча.

Венесуэла попросту доигрывает этот отбор. У этой сборной статус главного аутсайдера и последнее место в общем зачете с такими результатами: три победы, одна ничья и 12 поражений.

Обратим внимание на слабую атаку Венесуэлы, которая за 16 туров забила всего 14 голов. А в предыдущем туре отборочного цикла команда без шансов проиграла в гостях Уругваю (1:4).

Информация для ставок

  • Аргентина побеждала Венесуэлу в 2 последних очных встречах – 2:0 и 3:1
  • Венесуэла проиграла 9 из последних 10 матчей в гостях
  • Аргентина выиграла 8 из предыдущих 10 матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче рекомендуем ставку на фору Аргентины (-1,5) гола по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.25 1.34 2.10 1.75 1.64 2.28
Фонбет 2.10 1.73
Мелбет 2.12 1.80
1XBET 2.12 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:46
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:34
Аргентина гарантировала себе попадания на чемпионат мира еще на прошлом сборе отборочных игр. Сейчас у аргентинцев замечательная почва есть для экспериментов с составом. Так как молодежь искать в аргентинскую сборную однозначно нужно, ибо текущее поколение уже выдыхается по полной программе, и каким-то чудом смогли они прошлым летом стать южной американскими чемпионами.... В текущей квалификации аргентинская сборная выглядит очень тускло, и совершенно отказывается своих болельщиков радовать победами....
Венесуэла выступает в текущей квалификации ровно так, как от этой сборной и ожидали. Сейчас Венесуэла замыкает турнирную таблицу, и имеют они в своей копилке 10 набранных баллов. Ну надо отметить то, что 10 очков этих тоже нужно было набрать, и таким прям безнадежным аутсайдером Венесуэлу назвать вряд ли можно. Что касается матчей венесуэльской сборной с топ-парой южноамериканского футбола ( я имею введу Бразилия,Аргентина) то в текущей квалификации они пока уворачивались от крупных поражений....
Эксперименты с составом у аргентинцев в данном поединке наверняка будут. Конечно же не факт, что если Аргентина не выпустит на этот поединок Месси, Ди Мариа, то они сразу же не смогут с венесуэльцами справиться. Но наверняка это даст дополнительные возможности венесуэльцам зацепиться за игру. Ну и плюс к этому не стоит забывать, что аргентинцы сейчас особо яро в атаку не лезут, и крупными победами не балуют . Вот собственно я и решил в этом поединке поставить на плюсовую фору гостей. Моя ставка: фора(+2,5) на Венесуэлу.
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