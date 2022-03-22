Аргентина – Венесуэла. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (26.03.2022)

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вчера, 13:43

Ставки букмекеров

Аргентина считается безусловным фаворитом данного противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.15. Ничья котируется в 6.30, а победа Венесуэлы играется по цене 15.00.

Линия возможной результативности на этот матч получила такую роспись: ТМ(2,5) голов – 1.80, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Аргентина уже обеспечила себе участие на ЧМ -2022 в Катаре. За два тура до финиша квалификации сборная занимает второе место, имея в активе 35 очков и «ноль» в графе поражений: 10 побед и пять ничьих.

Выделим, что в двух последних матчах отбора аргентинские футболисты победили Чили (2:1) и Колумбию (1:0), а восьми домашних матчах квалификации защита хозяев позволила соперникам забить всего два мяча.

Венесуэла попросту доигрывает этот отбор. У этой сборной статус главного аутсайдера и последнее место в общем зачете с такими результатами: три победы, одна ничья и 12 поражений.

Обратим внимание на слабую атаку Венесуэлы, которая за 16 туров забила всего 14 голов. А в предыдущем туре отборочного цикла команда без шансов проиграла в гостях Уругваю (1:4).

Информация для ставок

Аргентина побеждала Венесуэлу в 2 последних очных встречах – 2:0 и 3:1

Венесуэла проиграла 9 из последних 10 матчей в гостях

Аргентина выиграла 8 из предыдущих 10 матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче рекомендуем ставку на фору Аргентины (-1,5) гола по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.