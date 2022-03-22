Аргентина – Венесуэла. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (26.03.2022)

Ставки букмекеров
Аргентина считается безусловным фаворитом данного противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.15. Ничья котируется в 6.30, а победа Венесуэлы играется по цене 15.00.
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26 марта 2022, 02:30
суббота
Линия возможной результативности на этот матч получила такую роспись: ТМ(2,5) голов – 1.80, ТБ(2,5) – 2.05.
Форма команд
Аргентина уже обеспечила себе участие на ЧМ-2022 в Катаре. За два тура до финиша квалификации сборная занимает второе место, имея в активе 35 очков и «ноль» в графе поражений: 10 побед и пять ничьих.
Выделим, что в двух последних матчах отбора аргентинские футболисты победили Чили (2:1) и Колумбию (1:0), а восьми домашних матчах квалификации защита хозяев позволила соперникам забить всего два мяча.
Венесуэла попросту доигрывает этот отбор. У этой сборной статус главного аутсайдера и последнее место в общем зачете с такими результатами: три победы, одна ничья и 12 поражений.
Обратим внимание на слабую атаку Венесуэлы, которая за 16 туров забила всего 14 голов. А в предыдущем туре отборочного цикла команда без шансов проиграла в гостях Уругваю (1:4).
Информация для ставок
- Аргентина побеждала Венесуэлу в 2 последних очных встречах – 2:0 и 3:1
- Венесуэла проиграла 9 из последних 10 матчей в гостях
- Аргентина выиграла 8 из предыдущих 10 матчей на своем поле
Прогноз
В этом матче рекомендуем ставку на фору Аргентины (-1,5) гола по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.
Венесуэла выступает в текущей квалификации ровно так, как от этой сборной и ожидали. Сейчас Венесуэла замыкает турнирную таблицу, и имеют они в своей копилке 10 набранных баллов. Ну надо отметить то, что 10 очков этих тоже нужно было набрать, и таким прям безнадежным аутсайдером Венесуэлу назвать вряд ли можно. Что касается матчей венесуэльской сборной с топ-парой южноамериканского футбола ( я имею введу Бразилия,Аргентина) то в текущей квалификации они пока уворачивались от крупных поражений....
Эксперименты с составом у аргентинцев в данном поединке наверняка будут. Конечно же не факт, что если Аргентина не выпустит на этот поединок Месси, Ди Мариа, то они сразу же не смогут с венесуэльцами справиться. Но наверняка это даст дополнительные возможности венесуэльцам зацепиться за игру. Ну и плюс к этому не стоит забывать, что аргентинцы сейчас особо яро в атаку не лезут, и крупными победами не балуют . Вот собственно я и решил в этом поединке поставить на плюсовую фору гостей. Моя ставка: фора(+2,5) на Венесуэлу.
Венесуэла выступает в текущей квалификации ровно так, как от этой сборной и ожидали. Сейчас Венесуэла замыкает турнирную таблицу, и имеют они в своей копилке 10 набранных баллов. Ну надо отметить то, что 10 очков этих тоже нужно было набрать, и таким прям безнадежным аутсайдером Венесуэлу назвать вряд ли можно. Что касается матчей венесуэльской сборной с топ-парой южноамериканского футбола ( я имею введу Бразилия,Аргентина) то в текущей квалификации они пока уворачивались от крупных поражений....
Эксперименты с составом у аргентинцев в данном поединке наверняка будут. Конечно же не факт, что если Аргентина не выпустит на этот поединок Месси, Ди Мариа, то они сразу же не смогут с венесуэльцами справиться. Но наверняка это даст дополнительные возможности венесуэльцам зацепиться за игру. Ну и плюс к этому не стоит забывать, что аргентинцы сейчас особо яро в атаку не лезут, и крупными победами не балуют . Вот собственно я и решил в этом поединке поставить на плюсовую фору гостей. Моя ставка: фора(+2,5) на Венесуэлу.