Эквадор – Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

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вчера, 09:59

Ставки букмекеров

Эксперты видят Аргентину фаворитом этой встречи. Поставить в пользу победы гостей букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.98. В это же время вероятность победы Эквадора оценивается в 4.20, а сыграть ничью можно по котировке 3.15.

Также аналитики убеждены, что команды не продемонстрируют результативный футбол. Исход ТМ(2,5) голов играется по котировке 1.55, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Участники этой встречу успешно выступили в квалификации, гарантировав себе поездку на чемпионат мира в Катар. Сборная Эквадора к последнему туру подходит на третьем месте, набрав 25 баллов, а аргентинцы занимают вторую позицию рейтинга, имея 38 очков.

При этом Эквадор неважно провел последние туры отборочного цикла. После ничейных игр с Бразилией (1:1) и Перу (1:1) команда допустила шестое поражение, проиграв в гостях Парагваю (1:3).

Аргентина, в свою очередь, идет без поражений в квалификации, имея 11 побед и пять ничьих. При этом сборная последовательно победила Чили (2:1), Колумбию (1:0) и Венесуэлу (3:0) в предыдущих матчах.

Информация для ставок

Эквадор не побеждал в 3 последних домашних матчах с Аргентиной – 2 ничьи и 1 поражение

Аргентина не проигрывала на протяжении 10 последних гостевых поединков – 7 побед и 3 ничьи

В матче первого круга квалификации Аргентина разгромила Эквадор на домашней арене (3:0)

Прогноз

Эквадор, решив задачу в отборе, принялся стабильно терять очки. Поэтому, в этом матче советуем поставить на победу Аргентины по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.