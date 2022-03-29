Эквадор – Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты видят Аргентину фаворитом этой встречи. Поставить в пользу победы гостей букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.98. В это же время вероятность победы Эквадора оценивается в 4.20, а сыграть ничью можно по котировке 3.15.
|
1 : 1
завершен
сегодня, 02:30
Также аналитики убеждены, что команды не продемонстрируют результативный футбол. Исход ТМ(2,5) голов играется по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.20.
Форма команд
Участники этой встречу успешно выступили в квалификации, гарантировав себе поездку на чемпионат мира в Катар. Сборная Эквадора к последнему туру подходит на третьем месте, набрав 25 баллов, а аргентинцы занимают вторую позицию рейтинга, имея 38 очков.
При этом Эквадор неважно провел последние туры отборочного цикла. После ничейных игр с Бразилией (1:1) и Перу (1:1) команда допустила шестое поражение, проиграв в гостях Парагваю (1:3).
Аргентина, в свою очередь, идет без поражений в квалификации, имея 11 побед и пять ничьих. При этом сборная последовательно победила Чили (2:1), Колумбию (1:0) и Венесуэлу (3:0) в предыдущих матчах.
Информация для ставок
- Эквадор не побеждал в 3 последних домашних матчах с Аргентиной – 2 ничьи и 1 поражение
- Аргентина не проигрывала на протяжении 10 последних гостевых поединков – 7 побед и 3 ничьи
- В матче первого круга квалификации Аргентина разгромила Эквадор на домашней арене (3:0)
Прогноз
Эквадор, решив задачу в отборе, принялся стабильно терять очки. Поэтому, в этом матче советуем поставить на победу Аргентины по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.
На прошлом розыгрыше Кубка Америки сборная Аргентины сумела добыть долгожданный титул, который выиграла у Бразилии и который оставался одним из недостающих в коллекции Лионеля Месси. В отборочном турнире на Чемпионат мира в Катаре подопечные Лионеля Скалони за 16 туров сумели записать на свой счет 11 побед и пять мирных исходов, при этом двукратный чемпион мира ни разу не проиграл.
В этом матче встречаются участники предстоящего ЧМ-2022 и соседи по турнирной таблице. Я считаю, что в этой дуэли класс и опыт игроков аргентинской команды может стать решающим, при этом у хозяев уже отсутствует турнирная мотивация. Я жду традиционного сценария очных встреч – гости выиграли четыре последних очных матча подряд, чего мы ждем и сегодня.
Мой прогноз — победа Аргентины.
На прошлом розыгрыше Кубка Америки сборная Аргентины сумела добыть долгожданный титул, который выиграла у Бразилии и который оставался одним из недостающих в коллекции Лионеля Месси. В отборочном турнире на Чемпионат мира в Катаре подопечные Лионеля Скалони за 16 туров сумели записать на свой счет 11 побед и пять мирных исходов, при этом двукратный чемпион мира ни разу не проиграл.
В этом матче встречаются участники предстоящего ЧМ-2022 и соседи по турнирной таблице. Я считаю, что в этой дуэли класс и опыт игроков аргентинской команды может стать решающим, при этом у хозяев уже отсутствует турнирная мотивация. Я жду традиционного сценария очных встреч – гости выиграли четыре последних очных матча подряд, чего мы ждем и сегодня.
Мой прогноз — победа Аргентины.