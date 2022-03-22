Парагвай – Эквадор. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет презентовал такие ставки на этот матч: победа Парагвая доступна по коэффициенту 3.10, ничья – 3.15, а победа Эквадора, который считается минимальным фаворитом, идет в линии по котировке 2.25.

Также букмекер принимает такие пари на голы: ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.55, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

У Парагвая уже нет даже теоретических шансов поехать в Катар. За 16 туров отборочного цикла сборная набрала только 13 очков, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.

Отдельно стоит выделить слабую атаку Парагвая, которая забила всего девять голов. В общей сложности сборная взяла две победы, семь раз сыграла вничью и допустила семь поражений – от Уругвая (0:1) и Бразилии (0:4) в минувших турах.

Эквадор находится в шаге от того, чтобы гарантировать себе участие н Чемпионате мира. На данный момент сборная занимает третье место в турнирной таблице отбора с такими результатами: семь побед, четыре мировых встречи и пять поражений.

Выделим, что после победных матчей с Венесуэлой (1:0) и Чили (2:0) эквадорские футболисты поочередно разделили очки с Бразилией (1:1) и Перу (1:1).

Информация для ставок

Парагвай проиграл 2 прошлых матча на своем поле со счетом 0:1

Эквадор не проигрывал в 5 последних гостевых поединках всех турниров – 2 победы и 3 ничьи

В первом матче текущего отбора Эквадор победил Парагвай со счетом 2:0

Прогноз