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Парагвай – Эквадор. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

вчера, 13:49
Парагвай

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет презентовал такие ставки на этот матч: победа Парагвая доступна по коэффициенту 3.10, ничья – 3.15, а победа Эквадора, который считается минимальным фаворитом, идет в линии по котировке 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.272.912.61
Фонбет 3.15 2.90 2.55
Мелбет 3.04 3.02 2.59
1XBET 3.04 3.02 2.59

Также букмекер принимает такие пари на голы: ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

У Парагвая уже нет даже теоретических шансов поехать в Катар. За 16 туров отборочного цикла сборная набрала только 13 очков, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.

Отдельно стоит выделить слабую атаку Парагвая, которая забила всего девять голов. В общей сложности сборная взяла две победы, семь раз сыграла вничью и допустила семь поражений – от Уругвая (0:1) и Бразилии (0:4) в минувших турах.

Эквадор находится в шаге от того, чтобы гарантировать себе участие н Чемпионате мира. На данный момент сборная занимает третье место в турнирной таблице отбора с такими результатами: семь побед, четыре мировых встречи и пять поражений.

Выделим, что после победных матчей с Венесуэлой (1:0) и Чили (2:0) эквадорские футболисты поочередно разделили очки с Бразилией (1:1) и Перу (1:1).

Информация для ставок

  • Парагвай проиграл 2 прошлых матча на своем поле со счетом 0:1
  • Эквадор не проигрывал в 5 последних гостевых поединках всех турниров – 2 победы и 3 ничьи
  • В первом матче текущего отбора Эквадор победил Парагвай со счетом 2:0

Прогноз

Эквадору достаточно не проиграть в этом матче, чтобы спокойно завершить квалификацию на ЧМ-2022. Учитывая, что у Парагвая уже нет турнирной мотивации, предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.63 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.55 2.50
Мелбет 1.57 2.56
1XBET 1.57 2.56
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:51
Противостояние сборных Парагвая и Эквадора исторически получается весьма результативным. В пяти последних личных встречах соперники наколотили друг другу 17 мячей (3,40 в среднем за игру), что является очень даже солидным показателем. В предстоящем сражении мы тоже вправе ожидать голевое пиршество, так как эквадорцы весьма неплохо выглядят в атаке, а парагвайцам уже нечего терять, они уже точно не попадут на ЧМ-2022. Исходя из этого, оптимальным вариантом для прогноза видится тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом близ 2,55.
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