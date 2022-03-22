Парагвай – Эквадор. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская компания Фонбет презентовал такие ставки на этот матч: победа Парагвая доступна по коэффициенту 3.10, ничья – 3.15, а победа Эквадора, который считается минимальным фаворитом, идет в линии по котировке 2.25.
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25 марта 2022, 02:30
пятница
Также букмекер принимает такие пари на голы: ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.40.
Форма команд
У Парагвая уже нет даже теоретических шансов поехать в Катар. За 16 туров отборочного цикла сборная набрала только 13 очков, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.
Отдельно стоит выделить слабую атаку Парагвая, которая забила всего девять голов. В общей сложности сборная взяла две победы, семь раз сыграла вничью и допустила семь поражений – от Уругвая (0:1) и Бразилии (0:4) в минувших турах.
Эквадор находится в шаге от того, чтобы гарантировать себе участие н Чемпионате мира. На данный момент сборная занимает третье место в турнирной таблице отбора с такими результатами: семь побед, четыре мировых встречи и пять поражений.
Выделим, что после победных матчей с Венесуэлой (1:0) и Чили (2:0) эквадорские футболисты поочередно разделили очки с Бразилией (1:1) и Перу (1:1).
Информация для ставок
- Парагвай проиграл 2 прошлых матча на своем поле со счетом 0:1
- Эквадор не проигрывал в 5 последних гостевых поединках всех турниров – 2 победы и 3 ничьи
- В первом матче текущего отбора Эквадор победил Парагвай со счетом 2:0
Прогноз
Эквадору достаточно не проиграть в этом матче, чтобы спокойно завершить квалификацию на ЧМ-2022. Учитывая, что у Парагвая уже нет турнирной мотивации, предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.63 в БК Фонбет.