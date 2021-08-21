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«Оуд-Хеверли» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.08.2021)

вчера, 13:13

«Оуд-Хеверли» ждет в гости «Эйпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Оуд-Хеверли». Команда играет на своем поле, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Эйпена» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Эйпен» очень удачно начал чемпионат и еще не проиграл ни одного официального матча в новом сезоне. Команда набрала восемь очков после четырех туров. Единственной проблемой у команды является большое количество травмированных игроков, что может повлиять на дальнейшие результаты.

«Оуд-Хеверли» еще не знает побед в этом сезоне чемпионата Бельгии. Команда набрала три очка в четырех матчах, а разница мячей команды оставляет желать лучшего (3:7). Клуб очень много пропускает, поэтому тренерскому штабу стоит поработать над этим недочетом.

Информация для ставок

• «Оуд-Хеверли» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
• «Эйпен» проиграл только один из десяти последних матчей (включая товарищеские поединки)
• Четыре из пяти последних личных встреч клубов закончились ничейным результатом
• Восемь из десяти последних матчей «Эйпена» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на то, что команды снова не выявят победителя по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили очень высокий коэффициент на победу «Дженоа» в матче 1-го тура Серии А против «Интера».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.67 1.75 2.11
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:39
Победа гостей
shlomo
shlomo
вчера в 13:49
Гости не проиграют
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