«Оуд-Хеверли» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

1644570606

вчера, 12:10

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Серкль Брюгге» Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.4. В то время на победу «Оуд-Хеверли» коэффициент составляет 2.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.45.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Серкль Брюгге» имел длительную серию без поражений в чемпионате, но в двух последних турах коллектив набрал всего одно очко. Это вынудило команду покинуть зону плей-офф и сейчас она занимает девятое место с 35 баллами, однако уступает «Генку» лишь по дополнительным характеристикам. Нынешний поединок обещает быть напряженным и сложным, ведь команды находятся по соседству в турнирной таблице и нуждаются в очках. В прошлом туре «Серкль Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом» (1:1), а немного ранее проиграл «Остенде» (0:1).

«Оуд-Хеверли» набрал 10 очков в последних пяти турах и смог существенно продвинуться по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 11 место и набрал 33 очка, что позволяет ему чувствовать себя в относительной безопасности от зоны вылета. В случае победы над «Серкль Брюгге» команда обойдет своего нынешнего соперника в таблице, что является лучшей мотивацией для футболистов. В двух последних поединках «Оуд-Хеверли» выиграл у «Генка» (2:1) и «Остенде» (3:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Оуд-Хеверли» завершились исходом «обе забьют»

«Серкль Брюгге» выиграл только четыре матча из последних десяти на выезде

«Серкль Брюгге» выиграл три из шести последних встреч с «Оуд-Хеверли»

Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Серкль Брюгге» терял очки в двух последних поединках и постарается реабилитироваться в предстоящей встрече. Предполагаем, что гости выиграют этот матч, а ставку на их победу можно сделать по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Фонбет.