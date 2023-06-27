«Палмейрас» — «Боливар». Прогноз на матч кубка Либертадорес (30.06.2023)

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вчера, 14:39

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.16. В случае победы «Боливара», зайдет коэффициент 18. Ничью можно выбрать по 7.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.25 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Палмейрас» уверенно провел групповой турнир и набрал 12 баллов, но уступает «Боливару» по дополнительным характеристикам. Коллективы уже оформили выход в плей-офф и будут играть исключительно за первое место в группе. Тем не менее, матч будет напряженным, несмотря на то, что букмекеры большое преимущество отдают хозяевам. Два последних поединка «Палмейрас» завершились минимальными поражениями от «Ботафого» (0:1) и «Баия» (0:1).

«Боливар» добился четырех побед в пяти матчах группы и также вышел в плей-офф на радость своим болельщикам. Команда опережает своего конкурента по разнице мячей, поэтому ничейный результат вполне устроил бы хозяев, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество и придется качественно обороняться. В прошлой игре «Боливар» крупно обыграл «Санта Круз» (3:0), а ранее не имел проблем с «Серро Портеньо» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Палмейрас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Боливар» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

Три последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Палмейрас» выиграл два из трех поединков с «Боливаром» при одном поражении

Прогноз

«Палмейрасу» нужна победа, чтобы выиграть группу, но коэффициент слишком низкий. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.