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«Палмейрас» — «Боливар». Прогноз на матч кубка Либертадорес (30.06.2023)

вчера, 14:39
Палмейрас

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.16. В случае победы «Боливара», зайдет коэффициент 18. Ничью можно выбрать по 7.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.158.2618.87

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.25 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Палмейрас» уверенно провел групповой турнир и набрал 12 баллов, но уступает «Боливару» по дополнительным характеристикам. Коллективы уже оформили выход в плей-офф и будут играть исключительно за первое место в группе. Тем не менее, матч будет напряженным, несмотря на то, что букмекеры большое преимущество отдают хозяевам. Два последних поединка «Палмейрас» завершились минимальными поражениями от «Ботафого» (0:1) и «Баия» (0:1).

«Боливар» добился четырех побед в пяти матчах группы и также вышел в плей-офф на радость своим болельщикам. Команда опережает своего конкурента по разнице мячей, поэтому ничейный результат вполне устроил бы хозяев, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество и придется качественно обороняться. В прошлой игре «Боливар» крупно обыграл «Санта Круз» (3:0), а ранее не имел проблем с «Серро Портеньо» (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Палмейрас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Боливар» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Три последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Палмейрас» выиграл два из трех поединков с «Боливаром» при одном поражении

Прогноз

«Палмейрасу» нужна победа, чтобы выиграть группу, но коэффициент слишком низкий. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.48 2.14 1.74
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:57
Победа хозяев буки даже на ничью дают кэф 8
Гость
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