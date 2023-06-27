«Палмейрас» — «Боливар». Прогноз на матч кубка Либертадорес (30.06.2023)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.16. В случае победы «Боливара», зайдет коэффициент 18. Ничью можно выбрать по 7.4.
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30 июня 2023, 03:00
пятница
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.25 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.
Форма команд
«Палмейрас» уверенно провел групповой турнир и набрал 12 баллов, но уступает «Боливару» по дополнительным характеристикам. Коллективы уже оформили выход в плей-офф и будут играть исключительно за первое место в группе. Тем не менее, матч будет напряженным, несмотря на то, что букмекеры большое преимущество отдают хозяевам. Два последних поединка «Палмейрас» завершились минимальными поражениями от «Ботафого» (0:1) и «Баия» (0:1).
«Боливар» добился четырех побед в пяти матчах группы и также вышел в плей-офф на радость своим болельщикам. Команда опережает своего конкурента по разнице мячей, поэтому ничейный результат вполне устроил бы хозяев, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество и придется качественно обороняться. В прошлой игре «Боливар» крупно обыграл «Санта Круз» (3:0), а ранее не имел проблем с «Серро Портеньо» (2:0).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Палмейрас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Боливар» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
- Три последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Палмейрас» выиграл два из трех поединков с «Боливаром» при одном поражении
Прогноз
«Палмейрасу» нужна победа, чтобы выиграть группу, но коэффициент слишком низкий. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.