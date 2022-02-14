«Панаитоликос» — «Ламия». Прогноз на матч Греческой Суперлиги (16.02.2022)

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вчера, 16:52

16 февраля 2022 года состоится поединок «Панаитоликос — Ламия». Команды сыграют в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Панаитоликоса». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Панаитоликос». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа гостей в 3.55. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 2.05.

Форма команд

«Панаитоликос» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. У команды 22 пункта в активе. Клуб выиграл шесть поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в 12 матчах. Всего у коллектива 23 забитых и 38 пропущенных мячей. В последних встречах «Панаитоликос» сыграл вничью с «Аполлон Смирнис» со счетом 0:0, а также уступил «ПАС Янина» 0:1 и «Олимпиакосу» 3:1.

«Ламия» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. У команды в активе 18 пунктов. Коллектив выиграл четыре поединка, шесть раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. Всего у «Ламии» 18 забитых и 29 пропущенных мячей. В последних встречах «Ламия» выглядит не лучшим образом и только в одном поединке клубу удалось зацепить три важных очка — победа над ОФИ со счетом 2:1. Также были поражения от «Атромитоса» 3:1 и от «Панатинаикоса» 2:0.

Информация для ставок

«Ламия» выиграла два матча из последних пяти

«Панаитоликос» не побеждает вот уже пять игр кряду

У «Ламии» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Ламии» по коэффициенту 1.65. Несмотря на результаты в последних матчах этот клуб представляет большую опасность для своего соперника.

