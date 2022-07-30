«Пари НН» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (31.07.2022)

1659195290

сегодня, 18:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Пари НН» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Пари НН» исходя из двух туров старта сезона РПЛ стартовал не лучшим образом и имеет всего один балл в своем активе. Главной целью команды является избежать вылета в низший дивизион, а по возможности зацепиться за середину турнирной таблицы. Предстоящий матч с лидером чемпионата будет очень сложный и даже ничья стала бы неплохим результатом. В прошлом туре «Пари НН» крупно проиграл «Химкам» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

ЦСКА под руководством нового тренера очень успешно выступил в первых двух турах и на удивление оказался единственным клубом, у которого набрано максимальное количество очков. В такой ситуации мотивированные «армейцы» готовы приложить все усилия, чтобы добиться победы в выездной встрече с «Пари НН» и упрочнить свое лидерство. Два последние матча ЦСКА завершились победами над «Сочи» (3:0) и «Уралом» (2:0).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах

ЦСКА выиграл шесть выездных из десяти последних выездных поединков

выиграл шесть выездных из десяти последних выездных поединков ЦСКА выиграл три из четырех последних матча у клуба из Самары

выиграл три из четырех последних матча у клуба из Самары Пять последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз