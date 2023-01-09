ПСЖ — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (11.01.2023)

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вчера, 21:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.12. Ничейный результат котируется по 9.5, а победа «Анже» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 18.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

ПСЖ прервал свою победную серию в Лиге 1 в прошлом туре и уступил своему главному конкуренту на данный момент. Сейчас парижане идут на первом месте с 44 баллами, но отрыв составляет всего четыре пункта. В домашней встрече с последней командой чемпионата потеря очков станет большой сенсацией. В кубке Франции ПСЖ обыграл на выезде «Шатору» (3:1), а в чемпионате Франции с тем же счетом уступил «Лансу» (1:3).

«Анже» очень давно не набирал очки в Лиге 1, не добиваясь даже ничейных результатов. Команда безнадежно занимает последнее место с восемью очками и если в корне не изменит ситуацию в ближайшее время, станет очень близка к понижению в классе. В предстоящей встрече шансов у гостей на набранные баллы очень низкие. В прошлой игре кубка Франции «Анже» прошел «Страсбур» в серии пенальти (1:0), а в Лиге 1 проиграл «Лорьяну» (1:2).

Информация для ставок

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