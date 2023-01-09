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ПСЖ — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (11.01.2023)

вчера, 21:35
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.12. Ничейный результат котируется по 9.5, а победа «Анже» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 18.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1310.5619.36
1XBET 1.12 11.50 24.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

ПСЖ прервал свою победную серию в Лиге 1 в прошлом туре и уступил своему главному конкуренту на данный момент. Сейчас парижане идут на первом месте с 44 баллами, но отрыв составляет всего четыре пункта. В домашней встрече с последней командой чемпионата потеря очков станет большой сенсацией. В кубке Франции ПСЖ обыграл на выезде «Шатору» (3:1), а в чемпионате Франции с тем же счетом уступил «Лансу» (1:3).

«Анже» очень давно не набирал очки в Лиге 1, не добиваясь даже ничейных результатов. Команда безнадежно занимает последнее место с восемью очками и если в корне не изменит ситуацию в ближайшее время, станет очень близка к понижению в классе. В предстоящей встрече шансов у гостей на набранные баллы очень низкие. В прошлой игре кубка Франции «Анже» прошел «Страсбур» в серии пенальти (1:0), а в Лиге 1 проиграл «Лорьяну» (1:2).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей ПСЖ завершились исходом «обе забьют»
  • «Анже» уступил в семи из десяти последних матчах во всех турнирах
  • ПСЖ выиграл 15 матчей подряд у «Анже» за последнее время
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.36
1XBET 3.62 1.25
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:01
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:2) в этом матче.
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