«ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз на Лиги 1 (03.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.3. Поверить в успех «Монпелье» можно по коэффициенту 9.5. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 6.3.
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завтра, 23:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 3.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.87.
Форма команд
«ПСЖ» наладил дела в чемпионате Франции и вышел на чистое второе место в турнирной таблице. Коллектив набрал 21 балл и отстает от «Ниццы» всего на один пункт. Не забывают парижане и о Лиге Чемпионов, где предстоит решить еще несколько задач для общего успеха. Два последних поединка «ПСЖ» завершились победами на выезде над «Брестом» (3:2) в Лиге 1 и на своем поле с «Миланом» в Лиге Чемпионов (3:0).
«Монпелье» показывает средние результаты и пока еще не готов конкурировать за места в еврокубках. Команда расположилась на 11 месте и набрала 11 баллов, опережая сразу трех соперников по дополнительным показателям. В выездной игре с «ПСЖ» гости постараются не пропустить быстрый гол и возможно даже добиться каких-то набранных баллов. Два последних матча «Монпелье» завершились победой над «Тулузой» (3:0) и выездным поражением от «Нанта» (0:2).
Информация для ставок
- «Монпелье» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл четыре последних домашних поединка, не пропустив ни одного гола
- «Монпелье» проиграл последние четыре встречи парижскому клубу
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что игра не будет закрытой, а зрители увидят достаточно результативный поединок. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.