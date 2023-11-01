«ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз на Лиги 1 (03.11.2023)

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вчера, 21:39

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.3. Поверить в успех «Монпелье» можно по коэффициенту 9.5. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 6.3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 3.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.87.

Форма команд

« ПСЖ » наладил дела в чемпионате Франции и вышел на чистое второе место в турнирной таблице. Коллектив набрал 21 балл и отстает от «Ниццы» всего на один пункт. Не забывают парижане и о Лиге Чемпионов, где предстоит решить еще несколько задач для общего успеха. Два последних поединка « ПСЖ » завершились победами на выезде над «Брестом» (3:2) в Лиге 1 и на своем поле с «Миланом» в Лиге Чемпионов (3:0).

«Монпелье» показывает средние результаты и пока еще не готов конкурировать за места в еврокубках. Команда расположилась на 11 месте и набрала 11 баллов, опережая сразу трех соперников по дополнительным показателям. В выездной игре с « ПСЖ » гости постараются не пропустить быстрый гол и возможно даже добиться каких-то набранных баллов. Два последних матча «Монпелье» завершились победой над «Тулузой» (3:0) и выездным поражением от «Нанта» (0:2).

Информация для ставок

«Монпелье» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл четыре последних домашних поединка, не пропустив ни одного гола

» выиграл четыре последних домашних поединка, не пропустив ни одного гола «Монпелье» проиграл последние четыре встречи парижскому клубу

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что игра не будет закрытой, а зрители увидят достаточно результативный поединок. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.