ПСЖ — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (06.09.2022)

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сегодня, 10:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа «Ювентуса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции с 16 баллами, правда опережает «Марсель» лишь по дополнительным показателям. Команда делает ставку в очередной раз на Лигу Чемпионов и в домашней игре с главным конкурентов в группе уже может обеспечить себе преимущество. В двух последних встречах ПСЖ обыграл «Нант» (3:0) и «Тулузу» (3:0).

«Ювентус» пока не идет так гладко в чемпионате, как парижане и часто на выездах сталкиваются с ожесточенным сопротивлением оппонентов. После пяти туров туринский клуб набрал девять очков и занимает текущее пятое место. В самом сложном для себя матче Лиги Чемпионов уже в первом туре любые набранные очки станут хорошим результатом. В прошлом туре «Ювентус» не смог обыграть «Фиорентину» (1:1), а ранее на своем поле обыграл «Специю» (2:0).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах Четыре последних матча «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

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