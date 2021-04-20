«Пасуш де Феррейра» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.04.21)

1618940555

вчера, 20:42

В 28-м туре чемпионата Португалии пройдет очная встреча между «Пасуш де Феррейрой» и «Фаренсе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 20 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры не определяют очевидного фаворита. Ставки на победу «Пасуш де Феррейры» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.40. Ничью можно сыграть по коэффициенту 3.10, а победа «Фаренсе» доступна по коэффициенту 3.20.

Также букмекер считает, что игра завершится в низовом формате. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» проиграла три матча подряд в чемпионате Португалии. В данной серии команда поочередно уступила «Фамаликану» (0:2), «Бенфике» (0:5) и «Боавиште» (0:2), показав пассивную игру в атаке.

В рейтинге лиги «Пасуш де Феррейра» занимает пятое место, находясь в зоне еврокубков. Ближайшего конкурента команда опережает на шесть зачетных пунктов.

«Фаренсе» идет в зоне вылета, базируясь на предпоследнем месте турнирной таблицы португальского чемпионата. В пассиве команды три фиаско подряд. Началась неудачная серия гостей предстоящего матча с домашней игры против «Браги» (1:2), а продлилась в поединках с «Маритиму» (0:1) и «Спортингом» (0:1).

Последний раз «Фаренсе» побеждал в чемпионате 21 марта, когда обыграл в гостях «Боавишту» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Обе команды потерпели по 4 поражения в 5 прошлых турах чемпионата, добыв по одной победе

В семи очных встречах соперников «Фаренсе» не побеждал (4 ничьи и 3 поражения)

В шести из семи очных встреч команды обменивались забитыми голами

Прогноз

С турнирной точки зрения этот матч больше важен «Фаренсе», которому нужно покидать зону вылета. Учитывая, что «Пасуш де Феррейра» не лучшим образом провела последние матчи, предлагаем рассмотреть ставку на двойной шанс гостей по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.