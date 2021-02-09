«Пасуш де Феррейра» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.02.2021)

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сегодня, 11:18

«Пасуш де Феррейра» принимает на своем поле «Портимоненси» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. В этом матче можно сделать несколько интересных ставок, свои котировки предложили букмекеры БК Бетсити.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Пасуш де Феррейра» за коэффициентом 2.05. Ничейный исход оценили в 3.30, а победу «Портимоненси» в 4.10.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» находится на пятой строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. Свой последний поединок клуб сыграл против «Тонделы» 5 февраля 2021 года, матч завершился со счетом 2:1 в пользу ФК «Пасуш де Феррейра».

«Портимоненси» находится на 15-й строчке и имеет в активе 15 пунктов, не самый лучший расклад при грядущей игре с клубом, который претендует на попадание в ЛЧ . Свой последний матч «Портимоненси» проиграл «Браге» со счетом 1:2.

Информация для ставок

● «Пасуш де Феррейра» выиграл пять матчей кряду

● «Портимоненси» не может победить четыре матча подряд

● В гостевых поединках «Портимоненси» забил семь мячей в девяти матчах

Прогноз

В матче португальской Примейры можно поставить на то, что ничья будет хотя бы в одном из таймов за коэффициентом 1.42. Также букмекеры принимают ставки на то, что победа ФК «Пасуш де Феррейра» будет ровно в один мяч за коэффициентом 3.50.

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