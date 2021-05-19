«Порту» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.05.2021)

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вчера, 15:35

В заключительном туре чемпионата Португалии сыграют «Порту» и «Белененсеш». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Букмекер Фонбет принимает ставки на победу «Порту» в этой игре по коэффициенту 1.28. Поставить на ничью можно с котировкой 5.90, а вероятность победы «Белененсеша» оценивается в 10.50.

Также аналитики БК считают, что игра получится результативной. Исход ТБ (2,5) можно сыграть с котировкой 1.56, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Порту» не смог догнать «Спортинг» и не защитил чемпионский титул в Португалии. В завершающемся сезоне «драконы» слишком часто теряли очки – два поражения и восемь ничьих при 23 победах.

Два последних матча в лиге «Порту» выиграл, обыграв поочередно «Фаренсе» (5:1) и «Риу Аве» (0:3). Перед этим команда разошлась миром с «Бенфикой» (1:1), которая придет к финишу третьей.

«Белененсеш» выполнил минимальную задачу на сезон, сохранив прописку в Примейре. На счету сегодняшних гостей 40 очков, которые они взяли за счет девяти выигрышей и 13 ничейных встреч. Еще в 11 поединках «бело-синие» уступали своем соперникам, а последнее поражение случилось в прошлом туре от «Санта-Клары» (0:0).

Информация для ставок

«Порту» выиграл 32 из 38 прошлых матчей лиги на своем поле

«Белененсеш» не может забить на протяжении 9 матчей на стадионе «Порту»

«Порту» не проигрывал в 17 прошлых матчах на своем поле против «Белененсеша»

Прогноз

Неудачный сезон в чемпионате «Порту» попробует закрыть крупной победой над удобным соперником. Учитывая, что «Белененсеш» вообще не забивает на поле «драконов», предлагаем рассмотреть ставку на фору «Порту» (-1) по коэффициенту 1.60.

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