Португалия – Франция. Прогноз на матч Евро-2020 (23.06.2021)

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сегодня, 00:32

Чемпионат Европы в самом разгаре — в третьем туре группы F мы увидим игру Португалии и Франции. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Мелбет является Франция. На победу номинальных гостей коэффициент 2.28, в случае победы Португалии зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.9.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.28. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Португалия достаточно контрастно показывает себя на нынешнем Евро. В первом туре команда разгромила сборную Венгрии (3:0), а в следующей игре уступила Германии (2:4). Португальцы занимают третье место и еще не гарантировали себе выход в плей-офф, для достижения цели необходимо брать очки в нынешнем поединке.

Сборная Франция на данном этапе выступает очень скромно, команде все никак не удается показать свою лучшую игру, но при этом французы являются лидером своей группы и уже гарантировали себе 1/8 финала. В первом туре французы с минимальным счетом обыграли немцев (1:0), а во втором неожиданно сыграли вничью с Венгрией (1:1).

Информация для ставок

Франция одержала победу в семи из девяти последних поединков

В последней игре Португалия пропустила больше голов, чем в четырех предыдущих

Франция пропустила всего один гол за последние шесть матчей

Прошлая очная встреча команд завершилась минимальной победой французов (1:0)

Прогноз

Нас ожидает невероятный по накалу и интриге матч, в котором сразятся две топовые сборные. Франция — фаворит встречи, но не факт, что сможет одержать победу над еще действующими чемпионами Европы. Ожидаем голы в сетке обоих ворот и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.00.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу Испании с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65.