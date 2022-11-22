«Порту» — «Марфа». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (25.11.2022)

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сегодня, 09:38

Ставки букмекеров

«Порту» выиграет этот матч. В этом убеждены букмекеры, которые принимают ставки на успех хозяев поля по коэффициенту 1.12. За ничью предложена высокая цена 9.00, а победа «Марфы» играется по котировке 20.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что игра между «Порту» и «Марфой» будет результативной. Сыграть ставки на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 3.00.

Форма команд

«Порту» провел последний матч 12 ноября. В рамках дежурного тура португальской лиги «драконы» разгромили» в гостях «Боавишту» (4:1), одержав четвертую победу кряду во всех турнирах.

Напомним, что футболисты «Порту» успешно решили задачу с проходом в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. В заключительном туре групповой стадии команда одолела на домашней арене «Атлетико» (2:1).

«Марфа» представляет вторую лигу Португалии, где команда занимает 12-е место в турнирной таблице с такими результатами: четыре победы, четыре ничейных матча и пять поражений. Отметим, что 8 ноября футболисты «Марфы» сошлись в «Порту» на стадии 1/16 финала португальского кубка, где команда уступила оппоненту с крупным счетом (0:3).

Информация для ставок

«Порту» забивал минимум три гола в 3 последних матчах

«Марфа» не побеждала в 4 из прошлых 7 гостевых матчей всех турниров

«Порту» не пропускал голы в 3 из предыдущих 4 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что футболистам «Порту» по силам повторить недавний сценарий матча против «Марфы». Предлагаем поставить на фору (-2) гола в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.