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«Визела» — «Брага». Прогноз на матч Кубка Португалии (23.12.2021)

23 декабря 2021, 00:34
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«Визела» и «Брага» на стадии 1/8 финала Кубка Португалии поспорят за проход в следующий тур. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Португалия. Кубок 2021/2022
Визела
Брага
1 : 0
завершен
23 декабря 2021, 21:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.693.661.78
Мелбет 4.24 3.96 1.69
1XBET 4.56 4.08 1.62
BetBoom 4.15 3.75 1.80

Ставки букмекеров

Эксперты считают гостей фаворитом в данном противостоянии. Ставки на победу «Браги» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.74. Вероятность ничьей оценивается в 3.80, а победа «Визелы» доступна по котировке 4.55.

Также аналитики небольшое предпочтение отдают результативному исходу. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

На предыдущем этапе Кубке Португалии «Визела» прошла «Эштрелу», одержав победу на домашней арене (2:0). После этой игры клуб провел три поединка в чемпионате, где крупно уступил «Порту» (0:4) и предстоящему сопернику «Браге» (1:4). Между этими матчами хозяева этой игры отметились убедительной победой над «Арокой» (4:1) в гостях.

После серии неудачных поединков «Брага» добилась минимальной победы над «Белененсешем» в чемпионате Португалии (1:0). Прежде команда уступила «Боавиште» (1:5) в Кубке лиги, «Порту» в лиге (0:1), а также сыграла вничью с «Црвеной Звездой» (1:1) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.

Информация для ставок

  • «Визела» пропустила 9 голов за 3 прошлых матча во всех турнирах
  • «Брага» победила «Визелу» (4:1) в матче первого круга текущего сезона лиги
  • «Визела» не побеждала в 6 из прошлых 7 матчей на домашней арене

Прогноз

Совсем недавно «Брага» уверенно победила «Визелу» в рамках чемпионата Португалии. Учитывая разницу в классе у соперников, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.41 1.95 1.88 1.53 2.48
Мелбет 2.27 1.69
1XBET 1.45 2.85
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volga.kot
volga.kot
23 декабря 2021 в 06:45
Кубковая ничья в основное время
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 декабря 2021 в 06:44
Тотал меньше
Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 03:02
Победа команды "Брага" в этом матче. Удачи
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