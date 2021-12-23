«Визела» — «Брага». Прогноз на матч Кубка Португалии (23.12.2021)

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23 декабря 2021, 00:34

«Визела» и «Брага» на стадии 1/8 финала Кубка Португалии поспорят за проход в следующий тур. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Эксперты считают гостей фаворитом в данном противостоянии. Ставки на победу «Браги» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.74. Вероятность ничьей оценивается в 3.80, а победа «Визелы» доступна по котировке 4.55.

Также аналитики небольшое предпочтение отдают результативному исходу. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

На предыдущем этапе Кубке Португалии «Визела» прошла «Эштрелу», одержав победу на домашней арене (2:0). После этой игры клуб провел три поединка в чемпионате, где крупно уступил «Порту» (0:4) и предстоящему сопернику «Браге» (1:4). Между этими матчами хозяева этой игры отметились убедительной победой над «Арокой» (4:1) в гостях.

После серии неудачных поединков «Брага» добилась минимальной победы над «Белененсешем» в чемпионате Португалии (1:0). Прежде команда уступила «Боавиште» (1:5) в Кубке лиги, «Порту» в лиге (0:1), а также сыграла вничью с «Црвеной Звездой» (1:1) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.

Информация для ставок

«Визела» пропустила 9 голов за 3 прошлых матча во всех турнирах

«Брага» победила «Визелу» (4:1) в матче первого круга текущего сезона лиги

«Визела» не побеждала в 6 из прошлых 7 матчей на домашней арене

Прогноз

Совсем недавно «Брага» уверенно победила «Визелу» в рамках чемпионата Португалии. Учитывая разницу в классе у соперников, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.