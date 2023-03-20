Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Португалия – Лихтенштейн. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (23.03.2023)

сегодня, 10:21
Португалия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу с форой (-4.5) можно по коэффициенту 1.6. Плюсовая фора Люксембурга (+5.5) оценивается за 1.7.

Отбор ЧЕ-2024
Португалия
Лихтенштейн
- : -
23 марта 2023, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.00 28.00 101.00
1XBET 1.01 25.00 44.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 5.5 – 1.85. Сделать ставку на тотал меньше 5.5 можно по коэффициенту 1.95. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 3.5.

Форма команд

Португалия показала средние выступления на ЧМ 2022 и не смогла навязать серьезную борьбу за золотые медали. Тем не менее, коллектив достаточно боеспособный для выполнения самых сложных задач, поэтому с квалификацией на турнир у него не должно возникнуть проблем. В прошлой игре сборная Португалии проиграла Марокко (0:1), а ранее разгромила Швейцарию (6:1).

Сборная Лихтенштейна является маленькой командой, которая никогда ничего не достигала из крупных международных достижений и на данный момент нет шансов на какие-то изменения. В матче с Португалией гости постараются выглядеть достойно и пропустить как можно меньше. В прошлой товарищеской игре Лихтенштейн проиграл Гибралтару (0:2), а ранее уступил Молдове (0:2) в Лиге Наций.

Информация для ставок

  • Сборная Лихтенштейна проиграла 14 последних матчей подряд
  • Португалия выиграла шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях
  • Португалия четыре из пяти последних матчей с Лихтенштейном
  • Семь последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Португалия обязана крупно побеждать своего соперника, ведь разница между сборными очень большая. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-4.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 9.60 1.04
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:10
Именно тот соперник где Рон может показать свое мастерство..:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 