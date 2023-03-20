Португалия – Лихтенштейн. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (23.03.2023)

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сегодня, 10:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу с форой (-4.5) можно по коэффициенту 1.6. Плюсовая фора Люксембурга (+5.5) оценивается за 1.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 5.5 – 1.85. Сделать ставку на тотал меньше 5.5 можно по коэффициенту 1.95. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 3.5.

Форма команд

Португалия показала средние выступления на ЧМ 2022 и не смогла навязать серьезную борьбу за золотые медали. Тем не менее, коллектив достаточно боеспособный для выполнения самых сложных задач, поэтому с квалификацией на турнир у него не должно возникнуть проблем. В прошлой игре сборная Португалии проиграла Марокко (0:1), а ранее разгромила Швейцарию (6:1).

Сборная Лихтенштейна является маленькой командой, которая никогда ничего не достигала из крупных международных достижений и на данный момент нет шансов на какие-то изменения. В матче с Португалией гости постараются выглядеть достойно и пропустить как можно меньше. В прошлой товарищеской игре Лихтенштейн проиграл Гибралтару (0:2), а ранее уступил Молдове (0:2) в Лиге Наций.

Информация для ставок

Сборная Лихтенштейна проиграла 14 последних матчей подряд

Португалия выиграла шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях

Португалия четыре из пяти последних матчей с Лихтенштейном

Семь последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Португалия обязана крупно побеждать своего соперника, ведь разница между сборными очень большая. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-4.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.