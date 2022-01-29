«Брага» — «Морейренси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.01.2022)

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вчера, 12:29

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в успехе хозяев этого матча. Поставить на победу «Браги» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.47. Для сравнения шансы «Морейренси» одержать викторию оцениваются в 6.90, а ничья доступна по котировке 4.50.

Если же анализировать линию голов, то в ней предпочтения аналитиков на стороне результативного исхода. Ставки ТБ (2,5) голов идут по цене 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

Набрав 35 очков в чемпионате, «Брага» расположилась на четвертом месте турнирной таблицы. По ходу сезона команда выиграла 10 матчей, пять раз сыграла вничью и допустила четыре поражения.

Если же рассматривать домашние матчи хозяев, то в них «Брага» выиграла пять из десяти встреч. Отметим, что в минувшем туре чемпионата команда справилась в гостях со «Спортингом» (2:1).

«Морейренси» сигнализирует с предпоследнего места чемпионата Португалии. В текущей кампании клуб одержал лишь три победы и семь ничьих, девять раз уступив своим соперникам.

Отметим, что атака «Морейренси» организовала за 19 туров 18 голов, а в предыдущем матче чемпионата команда уступила на домашней арене «Санта-Кларе» (0:2).

Информация для ставок

«Брага» побеждала «Морейренси» в 6 прошлых матчах

В 6 предыдущих встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Морейренси» не побеждал в 10 из прошлых 11 гостевых матчей лиги

Прогноз

После гостевой победы над действующим чемпионом Португалии у «Браги» есть отличная возможность развить успех. Учитывая, что «Морейренси» стабильно терпит неудачи в играх с соперником, предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу «Браги» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.