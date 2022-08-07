«Брага» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.22)

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сегодня, 13:53

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Спортинг» фаворитом в этом противостоянии. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97, а шансы «Браги» одержать викторию аналитики компании Лига Ставок оценивают в 3.72, пари на ничью идут по цене 3.54.

Линия голов на предстоящий матч двигается в пользу низового исхода: ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.86, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Брага» закончила прошлый сезон чемпионата на четвертом месте. Готовясь к новому розыгрышу португальской лиги, клуб провел семь контрольных поединков, одержав шесть побед. Отдельно стоит отметить успехи «Браги» в играх против «Борнмут» (2:1) и «Сельты» (2:1), между которыми «оружейники» проиграли «Портимоненсе» (0:2).

«Спортинг» уступил чемпионский титул «Порту» в предыдущем розыгрыше португальской лиги. К стартовому туру национального первенства «львы» подходят с неубедительными результатами в товарищеских матчах, где за шесть противостояний команда победила только «Рому» (3:2).

Информация для ставок

«Брага» и «Спортинг» обменялись голами в 3 последних очных встречах

Соперники сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 предыдущих матчах между собой

(2,5) гола в 3 предыдущих матчах между собой «Спортинг» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 матчей чемпионата

Прогноз

«Брага» и «Спортинг» откроют для себя новый сезон очным противостоянием, которые команды, как правило, проводят результативно в атаке. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.