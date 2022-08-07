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«Брага» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.22)

сегодня, 13:53
Брага

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Спортинг» фаворитом в этом противостоянии. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97, а шансы «Браги» одержать викторию аналитики компании Лига Ставок оценивают в 3.72, пари на ничью идут по цене 3.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.783.712.02
Лига Ставок 4.10 3.35 1.94

Линия голов на предстоящий матч двигается в пользу низового исхода: ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.86, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Брага» закончила прошлый сезон чемпионата на четвертом месте. Готовясь к новому розыгрышу португальской лиги, клуб провел семь контрольных поединков, одержав шесть побед. Отдельно стоит отметить успехи «Браги» в играх против «Борнмут» (2:1) и «Сельты» (2:1), между которыми «оружейники» проиграли «Портимоненсе» (0:2).

«Спортинг» уступил чемпионский титул «Порту» в предыдущем розыгрыше португальской лиги. К стартовому туру национального первенства «львы» подходят с неубедительными результатами в товарищеских матчах, где за шесть противостояний команда победила только «Рому» (3:2).

Информация для ставок

  • «Брага» и «Спортинг» обменялись голами в 3 последних очных встречах
  • Соперники сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах между собой
  • «Спортинг» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 матчей чемпионата

Прогноз

«Брага» и «Спортинг» откроют для себя новый сезон очным противостоянием, которые команды, как правило, проводят результативно в атаке. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.52 1.88 2.00 1.51 2.70
Лига Ставок 2.49 1.50 1.77 1.98 1.42 2.75
Все комментарии
z55ez5grt5we
z55ez5grt5we
сегодня в 14:29
Победу одержит «Спортинг»
2auc3knkugr7
2auc3knkugr7
сегодня в 14:28
Фаворит матча «Спортинг»
shlomo
shlomo
сегодня в 14:04
Трижды в прошлом сезоне пересекались команды ( дважды в чемпионате и на Суперкубок) и в каждом из матчей искомая ставка проходила. не поменялось соотношение сил и игровой стилистики и сейчас. По предсезонке оба клуба основательно и много играли, делая базу на весь сезон - хорошо забивали, но и пропускали немало, так что в интересном атакующем стиле жду первый поединок нового сезона, где ОЗ очень вероятен как проход.
Гость
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