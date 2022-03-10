«Фамаликау» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.03.2022)

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сегодня, 18:50

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала компания Фонбет, больше шансов на успех в этой игре у хозяев поля. Поставить на победу «Фамаликау» можно по коэффициенту 2.00, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Санта-Клары» оценивается в 3.50.

Если же рассматривать линию голов, то здесь симпатии аналитиков на стороне низового формата поединка. Исход ТМ(2,5) играется по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Фамаликау» базируется на 12-м месте чемпионата Португалии, набрав 29 баллов. По ходу сезона клуб оформил семь побед и восемь ничьих, допустив 11 поражений. Разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 32:40.

При этом «Фамаликау» резко улучшил турнирное положение, одержав три победы в четырех минувших турах. В ходе успешной серии клуб смог обыграть «Морейренси» (5:0), «Маритиму» (1:0) и «Тонделу» (2:1), но продлить победный тренд помешал проигрыш «Витории» (1:2) в минувшем туре.

«Санта-Клара» подает сигналы с 10-й позиции рейтинга, положив себе в актив 29 очков. Коллектив взял восемь побед и восемь ничьих, уступив 10 раз своим оппонентам. Атака гостей грядущей встречи забила 30 мячей, а защита допустила 43 пропущенных гола.

Вместе с тем игроки «Санта-Клары» не знают поражений на протяжении трех туров. После ничейных игр с «Портимоненси» (1:1) и «Брагой» (0:0) клуб оформил победу в домашнем противостоянии с «Визелой» (3:1).

Информация для ставок

«Фамаликау» побеждал «Санта-Клару» в 5 прошлых очных встречах

«Санта-Клара» не побеждала в 11 из последних 12 гостевых матчей чемпионата

«Фамаликау» не проигрывал в 5 прошлых домашних поединках лиги

Прогноз

С учетом вышеописанных факторов и статистики очных встреч команд, советуем поставить на нулевую фору «Фамаликау» по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.