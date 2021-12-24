«Маритиму» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.12.2021)

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24 декабря 2021, 12:48

«Маритиму» и «Визела» проведут очную встречу в очередном туре чемпионата Португалии. Вашему вниманию прогноз с анализом ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что в данном противостоянии нет очевидного фаворита. Разместить ставки на победу «Маритиму» можно по коэффициенту 2.54, а шансы «Визелы» на успех эксперты оценили в 2.89. При этом, за ничью в данной игре предложена котировка 3.22.

А вот в линии тоталов аналитики склоняются к тому, что матч получится низовым. Исход ТМ(2,5) можно взять по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Маритиму» базируется на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. В активе команды три победы и пять ничьих, что суммарно принесло ей 14 баллов. Еще в семи поединках клуб терпел неудачи, а в минувшем туре лиги «Маритиму» крупно уступил в Лиссабоне «Бенфике» (1:7).

«Визела» занимает 14-е место в общем зачете, набрав за 14 проведенных туров 13 очков. Команда одержала только две победы в лиге, семь раз разделив очки со своими соперниками и потерпев пять поражений. В последнем поединке чемпионата «Визела» безуспешно сыграла дома с «Порту», пропустив от лидера четыре безответных гола (0:4).

Информация для ставок

В 3 последних матчах «Визелы» в лиге сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Визела» не побеждала в 11 из последних 12 матчей чемпионата

«Маритиму» побеждал в 2 предыдущих домашних играх лиги

Прогноз

Футболисты «Маритиму» успешно провели два прошлых матча на своем поле, забив шесть голов и оформив две победы. А вот «Визела» в гостевых поединках чемпионата отличилась только одной викторией. Рекомендуем ставку на нулевую фору хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.84.