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«Маритиму» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.12.2021)

24 декабря 2021, 12:48

«Маритиму» и «Визела» проведут очную встречу в очередном туре чемпионата Португалии. Вашему вниманию прогноз с анализом ставок букмекеров на этот матч.

Португалия. Примейра 2021/2022
Маритиму
Визела
2 : 0
завершен
28 декабря 2021, 22:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.152.55
Мелбет 2.87 3.33 2.61
BetBoom 2.76 3.11 2.69

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что в данном противостоянии нет очевидного фаворита. Разместить ставки на победу «Маритиму» можно по коэффициенту 2.54, а шансы «Визелы» на успех эксперты оценили в 2.89. При этом, за ничью в данной игре предложена котировка 3.22.

А вот в линии тоталов аналитики склоняются к тому, что матч получится низовым. Исход ТМ(2,5) можно взять по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Маритиму» базируется на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. В активе команды три победы и пять ничьих, что суммарно принесло ей 14 баллов. Еще в семи поединках клуб терпел неудачи, а в минувшем туре лиги «Маритиму» крупно уступил в Лиссабоне «Бенфике» (1:7).

«Визела» занимает 14-е место в общем зачете, набрав за 14 проведенных туров 13 очков. Команда одержала только две победы в лиге, семь раз разделив очки со своими соперниками и потерпев пять поражений. В последнем поединке чемпионата «Визела» безуспешно сыграла дома с «Порту», пропустив от лидера четыре безответных гола (0:4).

Информация для ставок

  • В 3 последних матчах «Визелы» в лиге сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Визела» не побеждала в 11 из последних 12 матчей чемпионата
  • «Маритиму» побеждал в 2 предыдущих домашних играх лиги

Прогноз

Футболисты «Маритиму» успешно провели два прошлых матча на своем поле, забив шесть голов и оформив две победы. А вот «Визела» в гостевых поединках чемпионата отличилась только одной викторией. Рекомендуем ставку на нулевую фору хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.69 1.68 2.22
Мелбет 1.77 2.17
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shlomo
shlomo
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