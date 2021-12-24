ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыПортугалия. Примейра 2021/2022

«Морейренсе» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.12.2021)

24 декабря 2021, 09:00

В дежурном туре чемпионата Португалии «Морейренсе» на домашней арене будет противостоять «Эшторилу». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не отдают предпочтение ни одной из команд. Ставки на победу «Морейренсе» можно сыграть по коэффициенту 2.66, а шансы «Эшторила» набрать три очка оцениваются по котировке 2.74. Заключить пари на ничью можно по цене 3.24.

Если же рассматривать линию голов, то здесь эксперты ожидают умеренную результативность. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.68, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболистам «Морейренсе» удалось набрать только девять очков в 14 турах чемпионата Португалии. С таким скромным показателем команда базируется в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее место в общем зачете.

В текущем розыгрыше португальской лиги «Морейренсе» оформил лишь одну победу и шесть ничьих, потерпев семь поражений. В минувшем туре первенства команда с минимальным счетом уступила в гостях «Боавиште» (0:1).

«Эшторил» неплохо выступает в португальской лиге. Клуб идет на пятом месте в рейтинге, пополнив свой счет на 25 баллов. В минувшем туре «Эшторил» разделил очки в результативной встрече с «Фамаликау» (2:2).

Информация для ставок

  • Команды обменивались голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Морейренсе»
  • «Морейренсе» забивал и пропускал голы в 7 из прошлых 8 матчей на своем поле
  • «Эшторил» забивал голы в 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Если гости этой игры идут в зоне еврокубков, то хозяевам нужно набирать очки, чтобы покинуть зону вылета. Учитывая, что «Морейренсе» и «Эшторил» стабильно забивают друг другу в очных встречах, предлагаем ставку «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.76 1.64 2.36
Мелбет 1.66 2.29
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
shlomo
shlomo
24 декабря 2021 в 10:27
Игра на три результата и ОЗ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100