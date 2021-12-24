«Морейренсе» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.12.2021)

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24 декабря 2021, 09:00

В дежурном туре чемпионата Португалии «Морейренсе» на домашней арене будет противостоять «Эшторилу». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не отдают предпочтение ни одной из команд. Ставки на победу «Морейренсе» можно сыграть по коэффициенту 2.66, а шансы «Эшторила» набрать три очка оцениваются по котировке 2.74. Заключить пари на ничью можно по цене 3.24.

Если же рассматривать линию голов, то здесь эксперты ожидают умеренную результативность. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.68, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболистам «Морейренсе» удалось набрать только девять очков в 14 турах чемпионата Португалии. С таким скромным показателем команда базируется в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее место в общем зачете.

В текущем розыгрыше португальской лиги «Морейренсе» оформил лишь одну победу и шесть ничьих, потерпев семь поражений. В минувшем туре первенства команда с минимальным счетом уступила в гостях «Боавиште» (0:1).

«Эшторил» неплохо выступает в португальской лиге. Клуб идет на пятом месте в рейтинге, пополнив свой счет на 25 баллов. В минувшем туре «Эшторил» разделил очки в результативной встрече с «Фамаликау» (2:2).

Информация для ставок

Команды обменивались голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Морейренсе»

«Морейренсе» забивал и пропускал голы в 7 из прошлых 8 матчей на своем поле

«Эшторил» забивал голы в 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Если гости этой игры идут в зоне еврокубков, то хозяевам нужно набирать очки, чтобы покинуть зону вылета. Учитывая, что «Морейренсе» и «Эшторил» стабильно забивают друг другу в очных встречах, предлагаем ставку «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.94.