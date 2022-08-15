«Пасуш де Феррейра» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2022)

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сегодня, 09:47

Ставки букмекеров

У «Пасуш де Феррейры» минимальное преимущество в шансах на этот матч. Ставки на победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 2.40, а победа «Портимоненси» играется по котировке 3.00. Заключить пари на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок можно по цене 3.20.

Если же анализировать линию голов, то в ней аналитики прогнозируют низовой формат противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

Старт нового сезона чемпионат Португалии получился неудачным для обоих участников этой игры. Футболисты «Пасуш де Феррейрые» уступили в гостях «Жил Висенте» с минимальным счетом (0:1), а игроки «Портимоненси» зафиксировали домашнее поражение от «Боавишты» (0:1).

Отметим, что в предыдущем созыве португальской лиги предстоящие соперники выступили на одном уровне, заработав по 38 баллов. При этом футболисты «Портимоненсе» одержали больше побед (10 против 9), но у «Пасуш де Феррейры» накопилось меньше поражений (14 против 16).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) прошла в 4 прошлых очных матчах соперников

«Пасуш де Феррейра» не проигрывала в 6 последних играх с «Портимоненси»

Команды сыграли вничью (0:0 или 1:1) в 4 из предыдущих 6 очных матчей

Прогноз

После стартовых поражений в чемпионате «Пасуш де Феррейра» и «Портимоненси» попытаются исключить нежелательных ошибок в обороне. С учетом того, как команды проводят очные матчи, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.