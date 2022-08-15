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«Пасуш де Феррейра» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2022)

сегодня, 09:47
Пасуш де Феррейра

Ставки букмекеров

У «Пасуш де Феррейры» минимальное преимущество в шансах на этот матч. Ставки на победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 2.40, а победа «Портимоненси» играется по котировке 3.00. Заключить пари на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок можно по цене 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.063.37
Мелбет 2.40 3.22 3.04

Если же анализировать линию голов, то в ней аналитики прогнозируют низовой формат противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

Старт нового сезона чемпионат Португалии получился неудачным для обоих участников этой игры. Футболисты «Пасуш де Феррейрые» уступили в гостях «Жил Висенте» с минимальным счетом (0:1), а игроки «Портимоненси» зафиксировали домашнее поражение от «Боавишты» (0:1).

Отметим, что в предыдущем созыве португальской лиги предстоящие соперники выступили на одном уровне, заработав по 38 баллов. При этом футболисты «Портимоненсе» одержали больше побед (10 против 9), но у «Пасуш де Феррейры» накопилось меньше поражений (14 против 16).

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 4 прошлых очных матчах соперников
  • «Пасуш де Феррейра» не проигрывала в 6 последних играх с «Портимоненси»
  • Команды сыграли вничью (0:0 или 1:1) в 4 из предыдущих 6 очных матчей

Прогноз

После стартовых поражений в чемпионате «Пасуш де Феррейра» и «Портимоненси» попытаются исключить нежелательных ошибок в обороне. С учетом того, как команды проводят очные матчи, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.70 1.68 2.28
Мелбет 1.68 2.26
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:52
Возможен ничейный результат
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