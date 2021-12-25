«Витория Гимараеш» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.12.2021)

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25 декабря 2021, 11:26

«Витория Гимараеш» в очередном туре португальской лиги сыграет на домашней арене против «Боавишты». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на этот матч: победа «Витории Гимараеш» идет по котировке 1.64, а шансы «Боавишты» на успех котируются в 5.20. Заключить пари на ничью сервис предлагает по цене 4.05.

Форма команд

«Витория Гимараеш» идет на седьмом месте в турнирной таблице лиги, отставая от зоны еврокубков на три зачетных пункта. В декабре команда оформила две победы подряд, обыграв в чемпионате «Тонделу» (5:2) и «Пасуш де Феррейру» (2:1).

«Боавишта» базируется на экваторе рейтинга лиги, занимая девятую строчку. В активе команды три победы и шесть ничьих, при шести поражениях от соперников.

Информация для ставок

• В 4 прошлых домашних матчах «Витории» сыграла ставка ТБ (2,5)

• «Боавишта» пропускала минимум 2 гола в 5 предыдущих гостевых поединках

• «Витория» побеждала в 3 последних домашних матчах лиги

Прогноз на матч

«Витория Гимараеш» оступилась в прошлом туре, но домашние матчи лиги хозяева проводят успешно. Учитывая, что «Боавишта» стабильно проваливается в защите на выезде, рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.