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«Витория Гимараеш» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.12.2021)

25 декабря 2021, 11:26

«Витория Гимараеш» в очередном туре португальской лиги сыграет на домашней арене против «Боавишты». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.025.59
Фонбет 1.65 3.70 5.60
Мелбет 1.69 4.17 5.06

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на этот матч: победа «Витории Гимараеш» идет по котировке 1.64, а шансы «Боавишты» на успех котируются в 5.20. Заключить пари на ничью сервис предлагает по цене 4.05.

Форма команд

«Витория Гимараеш» идет на седьмом месте в турнирной таблице лиги, отставая от зоны еврокубков на три зачетных пункта. В декабре команда оформила две победы подряд, обыграв в чемпионате «Тонделу» (5:2) и «Пасуш де Феррейру» (2:1).

«Боавишта» базируется на экваторе рейтинга лиги, занимая девятую строчку. В активе команды три победы и шесть ничьих, при шести поражениях от соперников.

Информация для ставок

• В 4 прошлых домашних матчах «Витории» сыграла ставка ТБ (2,5)
• «Боавишта» пропускала минимум 2 гола в 5 предыдущих гостевых поединках
• «Витория» побеждала в 3 последних домашних матчах лиги

Прогноз на матч

«Витория Гимараеш» оступилась в прошлом туре, но домашние матчи лиги хозяева проводят успешно. Учитывая, что «Боавишта» стабильно проваливается в защите на выезде, рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.82 1.61 2.41
Мелбет 1.93 1.97
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