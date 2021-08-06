«Престон» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

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вчера, 22:54

7 августа 2021 года «Престон» примет «Халл Сити» на своем поле. Этот поединок пройдет в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Престон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу гостей по 3.10.

Форма команд

«Престон» неплохо показал себя в товарищеских матчах, но можно было и лучше. «Престон» в прошлом сезоне не мог похвастаться хорошими результатами, но в этом у команды есть все шансы проявить себя и подняться в топ-6.

«Халл Сити» плохо провел свои товарищеские матчи. Клуб выиграл лишь один поединок. Игра клуба не впечатляет, «Халл» часто пропускает и аномально мало забивает своим соперникам.

Информация для ставок

● «Халл Сити» проиграл три матча из последних пяти

● «Престон» не побеждает четыре поединка подряд

● «Халл» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа хозяев поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.90.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Чемпионшипа.