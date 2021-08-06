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«Престон» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

вчера, 22:54

7 августа 2021 года «Престон» примет «Халл Сити» на своем поле. Этот поединок пройдет в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.383.24
Лига Ставок 2.18 3.35 3.30
Мелбет 2.24 3.37 3.47
1XBET 2.29 3.42 3.28
BetBoom 2.28 3.20 3.15

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Престон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу гостей по 3.10.

Форма команд

«Престон» неплохо показал себя в товарищеских матчах, но можно было и лучше. «Престон» в прошлом сезоне не мог похвастаться хорошими результатами, но в этом у команды есть все шансы проявить себя и подняться в топ-6.

«Халл Сити» плохо провел свои товарищеские матчи. Клуб выиграл лишь один поединок. Игра клуба не впечатляет, «Халл» часто пропускает и аномально мало забивает своим соперникам.

Информация для ставок

● «Халл Сити» проиграл три матча из последних пяти
● «Престон» не побеждает четыре поединка подряд
● «Халл» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа хозяев поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.90.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.52 1.85 2.05 1.46 2.85
Лига Ставок 2.50 1.49 1.78 1.97 1.42 2.70
Мелбет 1.73 2.24
1XBET 2.96 1.42
BetBoom 2.32 1.55 1.69 2.07 1.36 2.95
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