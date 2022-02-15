ПСВ — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз на матч Лиги Конференций (17.02.2022)

1644912428

вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.33. В случае победы «Маккаби», зайдет коэффициент 8.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.96 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

ПСВ хорошо провел групповой турнир Лиги Европы, но не смог выйти в плей-офф, поэтому попробует свои силы в Лиге Конференций. Команда находится на подъеме и занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от «Аякса» на пять пунктов. В противостоянии с коллективом из Израиля, ПСВ считается большим фаворитом и постарается доказать это на футбольном поле. В прошлом матче ПСВ разгромил на выезде «Витесс» в чемпионате, а ранее обыграл в кубке страны «Бреду» (4:0).

«Маккаби» Тель-Авив в свою очередь занял второе место в Лиге Конференций и вышел из группы с неплохой статистикой забитых и пропущенных мячей (14:4). В коллектив практически не верят эксперты, однако недооценивать команду ни в коем случае нельзя, ведь «Маккаби» имеет серию без поражений из нескольких матчей и пребывает в хорошей физической форме. Два последних поединка клуба завершились победами над «Хапоэль» Тель-Авив (3:2) и «Кирьят-Шмона» (1:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей «Маккаби» выиграл четыре последних выездных поединка

ПСВ не уходит со своего стадионе без забитого мяча уже 13 матчей подряд

Прогноз