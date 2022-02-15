ПСВ — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз на матч Лиги Конференций (17.02.2022)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.33. В случае победы «Маккаби», зайдет коэффициент 8.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.
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завтра, 20:45
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.96 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.
Форма команд
ПСВ хорошо провел групповой турнир Лиги Европы, но не смог выйти в плей-офф, поэтому попробует свои силы в Лиге Конференций. Команда находится на подъеме и занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от «Аякса» на пять пунктов. В противостоянии с коллективом из Израиля, ПСВ считается большим фаворитом и постарается доказать это на футбольном поле. В прошлом матче ПСВ разгромил на выезде «Витесс» в чемпионате, а ранее обыграл в кубке страны «Бреду» (4:0).
«Маккаби» Тель-Авив в свою очередь занял второе место в Лиге Конференций и вышел из группы с неплохой статистикой забитых и пропущенных мячей (14:4). В коллектив практически не верят эксперты, однако недооценивать команду ни в коем случае нельзя, ведь «Маккаби» имеет серию без поражений из нескольких матчей и пребывает в хорошей физической форме. Два последних поединка клуба завершились победами над «Хапоэль» Тель-Авив (3:2) и «Кирьят-Шмона» (1:0).
Информация для ставок
- Пять последних матчей ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Маккаби» выиграл четыре последних выездных поединка
- ПСВ не уходит со своего стадионе без забитого мяча уже 13 матчей подряд
Прогноз
ПСВ гораздо выше классом, чем команда из Израиля и это должно отразиться на результате данной встречи. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и обеспечат себе уверенный задел перед ответным поединком. Сделать ставку на победу ПСВ с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.