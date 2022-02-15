ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

ПСВ — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз на матч Лиги Конференций (17.02.2022)

вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.33. В случае победы «Маккаби», зайдет коэффициент 8.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.408.98
Мелбет 1.32 5.85 11.00
1XBET 1.32 5.85 11.00
BetBoom 1.28 5.68 10.56

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.96 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

ПСВ хорошо провел групповой турнир Лиги Европы, но не смог выйти в плей-офф, поэтому попробует свои силы в Лиге Конференций. Команда находится на подъеме и занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от «Аякса» на пять пунктов. В противостоянии с коллективом из Израиля, ПСВ считается большим фаворитом и постарается доказать это на футбольном поле. В прошлом матче ПСВ разгромил на выезде «Витесс» в чемпионате, а ранее обыграл в кубке страны «Бреду» (4:0).

«Маккаби» Тель-Авив в свою очередь занял второе место в Лиге Конференций и вышел из группы с неплохой статистикой забитых и пропущенных мячей (14:4). В коллектив практически не верят эксперты, однако недооценивать команду ни в коем случае нельзя, ведь «Маккаби» имеет серию без поражений из нескольких матчей и пребывает в хорошей физической форме. Два последних поединка клуба завершились победами над «Хапоэль» Тель-Авив (3:2) и «Кирьят-Шмона» (1:0).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Маккаби» выиграл четыре последних выездных поединка
  • ПСВ не уходит со своего стадионе без забитого мяча уже 13 матчей подряд

Прогноз

ПСВ гораздо выше классом, чем команда из Израиля и это должно отразиться на результате данной встречи. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и обеспечат себе уверенный задел перед ответным поединком. Сделать ставку на победу ПСВ с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.59 1.85 1.96
Мелбет 2.22 1.63
1XBET 2.22 1.63
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:27
Победа команды ПСВ с Азиатской форой (-1,5) в этом матче. Удачи
h74d29za7yh7
h74d29za7yh7
вчера в 17:14
Футбольный клуб ПСВ выиграет матч.
e4hjnu5a77vt
e4hjnu5a77vt
вчера в 16:14
Футбольный клуб ПСВ одержит победу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:42
Хозяева выиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100