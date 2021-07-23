«Раднички Крагуевац» — «Спартак» Суботица. Прогноз на матч чемпионата Сербии (23.07.2021)

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сегодня, 00:30

Во втором туре высшей лиги Сербии встретятся «Раднички» и «Спартак». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом поединке нет, поэтому котировки на игру по линии букмекерской конторы Мелбет практически равны. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7, на победу гостей по коэффициенту 2.4, ничью можно взять по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.27. Тотал меньше 2.5 стоит 1.58. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно также по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Раднички» довольно успешно стартовали в чемпионате своей страны, смогли в первом туре на выезде сенсационно обыграть «Младост» (1:0). Хоть игра команды оставляла желать лучшего, и соперник создал намного больше моментов, результат определенно порадовал болельщиков. Команда не намерена останавливаться и хочет продолжить побеждать.

«Спартак» стартовал в национальном турнире игрой с «Радничками» (Ниш), с которыми расписали голевую ничью (1:1). Команда выглядела более убедительно, чем соперник, но не смогла использовать свои моменты для достижения победы. Коллектив сделает все возможное, чтобы уже в этом матче добыть свою первую победу в новом сезоне.

Информация для ставок

«Раднички» выиграли всего один раз в последних семи поединках

Безвыигрышная серия «Спартака» составляет пять матчей

Четыре последние игры с участием «Радничков» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке мы увидим противостояние более-менее равных команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и положит в копилку три очка. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Вислы» в матче чемпионата Польши с «Легией».