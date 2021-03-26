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«Райо Вальекано» — «Мирандес». Прогноз на матч испанской Сегунды (27.03.2021)

вчера, 15:04

В 31-м туре второго по силе дивизиона Испании «Мирандес» приедет в гости к «Райо Вальекано». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.88 3.25 4.50
Мелбет 1.90 3.40 4.44
Pin-Up.ru 1.92 3.15 4.40

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.98. В случае победы «Мирандеса» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 2,5 за 2.33 и ТМ 2,5 за 1.61. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.01.

Форма команд

«Райо Вальекано» занимает шестое место и находится в зоне плей-офф на повышение в классе. Команда не имеет большого отрыва, поэтому не может расслабляться. Коллектив не проигрывает несколько матчей подряд, что придает ему уверенности в своих силах. В последней игре «Райо Вальекано» крупно выиграл у «Алькоркона» (3:0), а туром ранее одержал сложную победу над «Сарагосой» (3:2).

«Мирандес» идет на девятой позиции в таблице и отстает от шестого места на 8 очков, что-то отыграть за оставшиеся матчи будет довольно сложно. К тому же последние результаты коллектива не оставляют хорошего впечатления об игре. Ранее «Мирандес» проиграл минимально «Сарагосе» (0:1) и сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Мирандес» смог одержать одну победу в пяти последних матчах чемпионата
  • «Мирандес» не может победить «Райо Вальекано» три матча подряд
  • Четыре из пяти последних матчей «Мирандеса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Хозяева находятся в хорошей форме, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места в Сегунде, они обязаны побеждать в этом поединке. Сделать ставку на победу «Райо Вальекано» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.98.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Реал Овьедо» — «Понферрадина».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.93 1.81 1.52 2.42
Мелбет 1.61 2.46
Pin-Up.ru 1.94 1.80 1.52 2.40 1.24 3.70
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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:06
Хозяева должны побеждать
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