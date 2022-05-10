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«Райо Вальекано» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2022)

вчера, 16:45
Вильярреал

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. Выбрать победителем «Райо Вальекано» можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициент 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.543.841.84
Фонбет 4.40 3.70 1.80
Мелбет 4.60 3.78 1.88
1XBET 4.60 3.78 1.88
BetBoom 4.42 3.78 1.85

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Райо Вальекано» не проигрывает несколько матчей подряд в чемпионате и уже обеспечил себе комфортный отрыв от зоны вылета, поэтому может спокойно доигрывать сезона. В активе клуба 42 очка, что позволяет ему занимать 12 место в турнирной таблице. Несмотря на то, что понижение не угрожает команде, игроки должны быть мотивированы на оставшиеся матчи и попытаться порадовать болельщиков. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Хетафе» (0:0) и «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Вильярреал» отдал много ресурсов в Лиге Чемпионов, и к сожалению не смог навязать серьезную конкуренцию испанским грандам в чемпионате. Коллектив идет на седьмом месте с 53 очками и на три пункта отстает от ближайшего соперника, который находится в зоне Лиги Европы. «Желтой субмарине» нужны только победы, чтобы подняться вверх по турнирной таблице. В прошлом туре Ла Лиги «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей» (1:1), а ранее в Лиге Чемпионов уступил «Ливерпулю» (2:3).

Информация для ставок

  • Пять из десяти последних матчей «Райо Вальекано» завершились ничейным результатом
  • «Вильярреал» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Райо Вальекано» проиграл три последних встречи с «Вильярреалом»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вильярреал» нестабильно выступает в нынешнем сезоне, и брать победу хозяев было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на то, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами, а сделать это можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.92 1.99 1.49 2.80
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.92 2.02
1XBET 1.92 2.02
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:36
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5.
asraeil
asraeil
вчера в 16:57
Игра на три результата
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