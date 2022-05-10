«Райо Вальекано» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2022)

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вчера, 16:45

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. Выбрать победителем «Райо Вальекано» можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициент 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Райо Вальекано» не проигрывает несколько матчей подряд в чемпионате и уже обеспечил себе комфортный отрыв от зоны вылета, поэтому может спокойно доигрывать сезона. В активе клуба 42 очка, что позволяет ему занимать 12 место в турнирной таблице. Несмотря на то, что понижение не угрожает команде, игроки должны быть мотивированы на оставшиеся матчи и попытаться порадовать болельщиков. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Хетафе» (0:0) и «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Вильярреал» отдал много ресурсов в Лиге Чемпионов, и к сожалению не смог навязать серьезную конкуренцию испанским грандам в чемпионате. Коллектив идет на седьмом месте с 53 очками и на три пункта отстает от ближайшего соперника, который находится в зоне Лиги Европы. «Желтой субмарине» нужны только победы, чтобы подняться вверх по турнирной таблице. В прошлом туре Ла Лиги «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей» (1:1), а ранее в Лиге Чемпионов уступил «Ливерпулю» (2:3).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Райо Вальекано» завершились ничейным результатом

«Вильярреал» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Райо Вальекано» проиграл три последних встречи с «Вильярреалом»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вильярреал» нестабильно выступает в нынешнем сезоне, и брать победу хозяев было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на то, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами, а сделать это можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.