«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

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сегодня, 12:09

В четвертом туре чемпионата Германии нас ждет центральный матч — «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с «Баварией». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23. В случае победы «РБ Лейпциг» зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать за 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.42.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» стартовала с семи набранных очков в трех стартовых матчах Бундеслиги и уступает только «Вольфсбургу», заработавшему девять очков. Под руководством Юлиана Нагельсманна команда только привыкает к новому стилю игры, но за счет высокого класса игроков добивается хороших результатов. В прошлом матче «Бавария» разгромила «Герту» на своем поле (5:0), а ранее коллектив забил неприличное количество мячей в Кубке Германии «Бремеру» (12:0).

Для «РБ Лейпциг» сезон начался крайне неудачно, ведь команда смогла забрать только три очка из девяти возможных. К тому же, коллектив потерял еще и Марселя Забитцера, который перешел в «Баварию». Команда находится не в лучшем физическом состоянии, противостоять чемпиону ей будет крайне сложно. В прошлом матче «РБ Лейпциг» уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1), а ранее команда крупно обыграла «Штутгарт» на своем поле (4:0).

Информация для ставок

«Бавария» не знает поражений уже пять матчей подряд

Четыре последних матча «РБ Лейпциг» закончились исходом «обе забьют — нет»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Пять из семи последних встреч «Баварии» и «РБ Лейпциг» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Удивительно, но две атакующие команды в личных встречах забивают друг другу немного голов. Предполагаем, что и этот матч не станет результативным, а исход матча решит одно-два взятия ворот. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.