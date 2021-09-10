ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

сегодня, 12:09

В четвертом туре чемпионата Германии нас ждет центральный матч — «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с «Баварией». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.084.032.22
Фонбет 3.05 3.70 2.20
Мелбет 3.18 3.92 2.24
1XBET 3.18 3.92 2.24
BetBoom 3.09 3.98 2.18

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23. В случае победы «РБ Лейпциг» зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать за 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.42.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» стартовала с семи набранных очков в трех стартовых матчах Бундеслиги и уступает только «Вольфсбургу», заработавшему девять очков. Под руководством Юлиана Нагельсманна команда только привыкает к новому стилю игры, но за счет высокого класса игроков добивается хороших результатов. В прошлом матче «Бавария» разгромила «Герту» на своем поле (5:0), а ранее коллектив забил неприличное количество мячей в Кубке Германии «Бремеру» (12:0).

Для «РБ Лейпциг» сезон начался крайне неудачно, ведь команда смогла забрать только три очка из девяти возможных. К тому же, коллектив потерял еще и Марселя Забитцера, который перешел в «Баварию». Команда находится не в лучшем физическом состоянии, противостоять чемпиону ей будет крайне сложно. В прошлом матче «РБ Лейпциг» уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1), а ранее команда крупно обыграла «Штутгарт» на своем поле (4:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» не знает поражений уже пять матчей подряд
  • Четыре последних матча «РБ Лейпциг» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Пять из семи последних встреч «Баварии» и «РБ Лейпциг» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Удивительно, но две атакующие команды в личных встречах забивают друг другу немного голов. Предполагаем, что и этот матч не станет результативным, а исход матча решит одно-два взятия ворот. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 2.21 1.73
Мелбет 2.69 1.45
1XBET 2.69 1.45
Провал трансферной кампании «Спартака» не в отсутствии покупок. Клуб хаотично выстраивает отношения с футболистами
07 сентябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Гвардиола против любимого игрока, шейхи против корпорации. Главные интриги группы «А» Лиги чемпионов 2021/22
05 сентябряВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии13
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
p38kesq3zzdf
p38kesq3zzdf
сегодня в 12:13
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) одержит победу.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:13
Бавария выиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100